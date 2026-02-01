めっっちゃ可愛いーーー♡（幸）【セリア】の「キャラシール」に注目

平成女児ブームが再燃している今、シール集めを楽しんでいる人もいるのでは？ キャラ系を探しているなら【セリア】もチェックしてみて。可愛い「キャラシール」がプチプラでラインナップしており、コンプリート欲をくすぐられそうです。自分用にはもちろん、ギフト用に使うのもおすすめ。今回は心ときめくようなキャラ系シールをご紹介します。

各種類で絵柄や形も異なる！「サンリオキャラクターズ キラッとシール」

華やかなホログラムが可愛い、サンリオキャラのシール。全6種類あり、それぞれ絵柄やシールの形が異なる仕様。推しキャラ目当てについ集めたくなるかも。シールは、メッセージカードや手紙の余ったスペースに貼るだけでも可愛い予感。厚みがなく、収納時にかさばりにくいところも魅力的。

ほんわか絵柄が可愛い！「サンリオキャラクターズ キラッとシール3」

先程ご紹介した「サンリオキャラクターズ キラッとシール」の、第3弾として登場したこちらも必見。ほんわかとした柔らかなタッチが可愛い、眺めているだけでも癒されそうなビジュアルです。ホログラム仕様で、スマホケースや手帳に貼ってデコレーションを楽しむのもおすすめ。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

ノスタルジーな絵柄「ラッピングシール シモジマファンシー」

【シモジマ】の包装紙柄を採用したキャラシールも、セリアで販売中。ラッピングにぴったりなメッセージ入りで、使いやすさがうかがえます。ねずみやうさぎなどのキャラたちは、どこかノスタルジーを感じさせるタッチで描かれた可愛いビジュアル。16枚入りの他に42枚入りもあるので、気兼ねなくラッピングに活用できるかも。

存在感たっぷりな「ビーズアートシール」

手作り感を味わえるサンリオのシールも必見。小さなビーズがセットに含まれており、シートに1粒ずつ置いて完成させる、立体的で華やかなビジュアルがキュートです。キャラの輪郭に沿ったシールなので、シルエットが映えそう。存在感たっぷりなシールが欲しい時にぜひ選んでみて。

