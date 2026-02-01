乃木坂46梅澤美波、3回目生配信の限定特典公開 妖艶すぎるポスター＆特製ステッカー
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が3日に発売される。このたび、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、3回目の2nd写真集発売記念YouTube生配信を行なうことが決定した。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典のひとつ「折り目なしB3ポスター」は、ミラノのホテルで撮影した1枚。ナチュラルなヘアスタイルにヌーディなリップと、背徳感たっぷりのビターな視線。飾らない色っぽさに目を惹かれるカットとなっている。
W特典のもうひとつは、「イタリアの思い出 特製ステッカーシート」。 ステッカーシートは、A5サイズで、ピザを食べたり、ワインを飲んだり、犬と触れ合ったり、イタリアロケを楽しむ素の梅澤をとらえたステッカーが7枚入っている。また、イラストやコメントも本人が描いている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典のひとつ「折り目なしB3ポスター」は、ミラノのホテルで撮影した1枚。ナチュラルなヘアスタイルにヌーディなリップと、背徳感たっぷりのビターな視線。飾らない色っぽさに目を惹かれるカットとなっている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。