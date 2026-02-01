EXILEのAKIRA（44）が31日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。日本と台湾の文化の違いを語った。

現在はアジアを舞台に活躍し、LDH台湾の社長を務めているAKIRA。社長業について「元々僕たちEXILEがセルフプロデュースというか自分たちで作り上げてきた部分があったのでその延長といいますか」と語った。

一方で日本と台湾の文化の違いを感じることがあるという。「日本だと報連相をきっちりされていたりとか。文化が違うと間が抜けるんですよね。できればOKみたいな。報告、連絡、相談がないんですよね」と語った。

MCでお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「イラッとすることもあるでしょ？」と聞くと、「ありますけど、このご時世、僕が言うのも何ですけど、コンプラが厳しい」とイメージにそぐわない発言。島崎和歌子は「AKIRAさんの口から（コンプラが出た）」と笑った。

AKIRAは「僕の存在自体がコンプラ（違反）なのでより下手でいかないと」と語り、笑いを誘った。

また、「仕事の食事会がない。飲みニケーションがない。飲みニケーションでしか生きてないので、どうすればいいんだって」と戸惑いを明かした。