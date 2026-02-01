絢香、デビュー20周年イヤーが開幕 アリーナ公演を含む全国ツアー＆地元・大阪でのフリーライブ開催へ【コメントあり】
シンガー・ソングライターの絢香が、2月1日にデビュー20周年を迎えた。最新アーティストビジュアルや20周年ロゴ、特設サイト公開とともに20周年記念企画が多数発表された。
【写真】絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOURのスケジュール
全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」の開催が決定。9月18日東京・府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日、大阪城ホールとツアーファイナル公演となる11月29日、日本武道館のアリーナ公演を含む、全20公演。本ツアーでは、デビュー当時から長く愛されてきた名曲はもちろん、最新楽曲まで、20周年だからこそ実現するメモリアルなセットリストを予定している。
さらには5月9日に約10年ぶりに地元・大阪にて「絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE」の開催が決定。イベント詳細は、改めて発表される。
そして今秋に20th ANNIVERSARY BEST ALBUMを発売することが決定。ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定されるとのことで、本日よりリクエスト投票が開始した。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。ベストアルバムについての詳細（タイトル・発売日など）は後日発表される。
絢香公式YouTubeチャンネルにてプレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」の開催が決定。絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日午後8時にプレミア公開する。
■絢香コメント
デビューから20年。
振り返れば、私自身が何度も歌や音楽に救われてきました。
うれしいときも、迷ったときも、悩んだときも、すべての瞬間が歌となり、虹のように多彩な光を放つ一本道となって、今の私へと続いています。
ここまで音楽を続けてこられたのは、
私の歌を聴いて支えてくれたみんなのおかげです。
本当にありがとう。
20年分の想いと歌を胸に、
これから始まる特別な20周年を、みんなと一緒に全力で楽しみたいと思います！
【写真】絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOURのスケジュール
全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」の開催が決定。9月18日東京・府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日、大阪城ホールとツアーファイナル公演となる11月29日、日本武道館のアリーナ公演を含む、全20公演。本ツアーでは、デビュー当時から長く愛されてきた名曲はもちろん、最新楽曲まで、20周年だからこそ実現するメモリアルなセットリストを予定している。
そして今秋に20th ANNIVERSARY BEST ALBUMを発売することが決定。ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定されるとのことで、本日よりリクエスト投票が開始した。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。ベストアルバムについての詳細（タイトル・発売日など）は後日発表される。
絢香公式YouTubeチャンネルにてプレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」の開催が決定。絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日午後8時にプレミア公開する。
■絢香コメント
デビューから20年。
振り返れば、私自身が何度も歌や音楽に救われてきました。
うれしいときも、迷ったときも、悩んだときも、すべての瞬間が歌となり、虹のように多彩な光を放つ一本道となって、今の私へと続いています。
ここまで音楽を続けてこられたのは、
私の歌を聴いて支えてくれたみんなのおかげです。
本当にありがとう。
20年分の想いと歌を胸に、
これから始まる特別な20周年を、みんなと一緒に全力で楽しみたいと思います！