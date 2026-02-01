ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。

「いちご大福って言われてたしかにってなった」とつづり、白を基調としたイチゴとサクランボ柄のビキニ水着ショットを公開。98センチの胸の谷間にひもを挟んだ姿で「一口食べてみる？」とファンに呼びかけた。

また別の投稿では「たくさん求められたい！」と布面積が極めて少ない花柄ビキニ水着姿で紺色のベレー帽をかぶったショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「いちご大福ぽち様」「カッワイイ」「スペシャルセクシー」「なんて大きなイチゴでしょう」「たまりません」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。