東武鉄道と東武トップツアーズ、にしがきは、東武動物公園隣接地に「グランフィルリゾーツ東武」を3月に開業する。

敷地面積は約21,350平方メートルで、宿泊棟は合計15棟。建物はファミリーやグループ向けのドームテント型「アドベンチャー・ドーム」と、愛犬家向けのヴィラ型「シンフォニー・ヴィラ」の2タイプから構成されている。

それぞれのヴィラごとに体験アクティビティを用意し、アドベンチャー・ドームでは、動物園の閉園後に電動カートで園内を巡る「アドベンチャー・ナイト」や、開園前にサバンナエリアで動物を見ながら朝食を取る「サバンナテラス・モーニング」を有料オプションとして設定する。滞在中は宿泊当日からチェックアウト日まで動物園への入退場を自由とする。建物には全棟にプライベートサウナとプライベートガーデン、専用の屋外焼き設備を備える。

シンフォニー・ヴィラには最大約950平方メートルのプライベートドッグランを併設し、施設内では愛犬家と愛犬が参加できるイベントを定期的に実施する。プライベートドッグランでは、ハードルやトンネルなどの運動用遊具をレンタル品として用意する。

4名1室素泊まりの1名あたりの宿泊料金の目安は、アドベンチャー・ドームが18,400円から、シンフォニー・ヴィラが24,200円から。予約受け付けは、グランピング予約サイト「リゾートグランピング」と、ペット同伴宿泊予約サイト「いぬやど」で受け付けるする。

アクセスは東武動物公園駅から車で約15分、東北自動車道久喜インターチェンジ（IC）から約20分、岩槻インターチェンジ（IC）から約25分。