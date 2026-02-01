ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１日、１月２４日に東大大学院の共同研究を巡り便宜を図った見返りに、一般社団法人「日本化粧品協会」の代表理事から計１８０万円相当の接待を受けたとして、収賄容疑で大学院医学系研究科元教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者（６２）が逮捕された事件を報じた。

佐藤容疑者は、みなし公務員の立場でありながら共同研究の相手から便宜をはかる見返りとして接待を受けた疑いが持たれている。

この事件を受け東大の藤井輝夫学長は１月２８日に記者会見し「教育研究機関として社会の信頼を著しく損ねることになり深くおわび申し上げる」と陳謝した。会見では、接待の実態について高級飲食店、高級クラブ、キャバクラなどの飲食遊興、ソープランドの性風俗店だったことが明らかにされた。

スタジオ生出演したタレントの磯山さやかは、今回の事件に「接待というもので仕事がスムーズに進むことがあるとは思いますけど」とした上で「度が過ぎてるというか…風俗までってなると明らかに接待を超えてしまっている」と憤慨していた。