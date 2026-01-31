「当時は不妊治療が保険適用されず、経済的にも精神的にも夫婦ともに追い詰められた」と明かす、中村珍晴（たかはる）さん。大学時代に脊髄を損傷。後遺症のため結婚後は不妊治療を余儀なくされ、出口の見えない暗いトンネルの中で疲弊したそうです。しかし、幸運にも2児の父となり、長男を膝に乗せて車いすで幼稚園に向かう現在、新しい夢を抱くようになったと明かします。

3歳下の妻の言葉が「僕の心に刺さった」

── 2018年にご結婚されましたが、奥さんとはどのように出会ったのでしょうか。

まだよちよち歩きのころの長男と

中村さん：3歳年下の妻とは大学院3年目、28歳のころに趣味だったダイビングショップの交流会で出会い、第一印象で惹かれました。食事に誘って初めてふたりで出かけたとき、彼女が「私は全然、気が利かないから、何かあったら言ってね。そしたら手伝うから」と言ってくれたんですが、それが僕の心にすごく刺さって。

というのも、車いす生活をしていると、「これやってあげようか」と善意で声をかけていただくことが多いんですが、実はその大半は自分でできることなんです。なので、「大丈夫です」とお断りすることがしょっちゅうあって。善意だからこそ、ないがしろにしたくないけれど、お断りするのが少し億劫だなど思ってしまうことも…。そんななか、妻は初対面のときから、「できないことがあったら手伝うね」というスタンスで、すごく居心地がよかった。彼女と一緒にいると自分らしくいられるなと思ったんです。

── 最初からお二人のフィーリングが合っていたんですね。その後、ご自身の障害が結婚のハードルになることはありましたか。

中村さん：多少はありました。まず、妻がご両親に「車いすの人との結婚を考えている」と話したときは、反対されたそうです。でも、僕はそれを聞いて「そりゃそうだよな」と思って。それなら、絶対に直接会いに行ったほうがいいなと思ったんです。僕がどんな人間で、これまでどんなことをやってきたかを伝えないといけないと思って。それで、ご両親と会う場をすぐにセッティングしてもらいました。

結婚するにあたって僕は相当な覚悟を持っていたので、たとえ何を言われても正面からまっすぐいこうと。結果的にそれがよかったみたいで、そこからはまったく反対されることはありませんでした。今はご両親に本当の息子のようにかわいがってもらっています。

コロナ禍の不妊治療「精神的にも不安定に」

── その後、中村さんが神戸学院大学に教員として就職するのを機に結婚。しばらくして不妊治療を始められたそうですが、どういう経緯があったのでしょうか。

中村さん：結婚当初から、夫婦で「子どもがほしいね」という話はしていました。脊髄を損傷すると性機能に後遺症が残るので、自然妊娠は難しいというのは最初からわかっていたんです。それで結婚2年目に不妊治療を始めたのですが、僕が閉塞性無精子症であることが判明して。精巣では正常に精子が作られているものの、精子の通り道が閉塞しているために射精時に精子が現れない状態だということで、睾丸から直接精子を採取する手術を行いました。そして選んだ精子を卵子に直接注入する顕微授精を半年くらいかけて何度か試みたのですが、受精卵がうまくできなくて…。

そのいっぽうで、僕自身の性機能は徐々に改善していて、睾丸から直接精子を採取する手術の必要がなくなったんです。それで心機一転、病院を変えることに。転院先で再び顕微授精に挑戦したらグレードの高い受精卵ができて、それを子宮に移植したところ無事に妊娠に至りました。

── 長い道のりだったのですね。治療するなかで、特に大変だったことは何でしょうか。

中村さん：いちばん大変だったのは、妻の心と身体の負担が大きかったことですね。当時はコロナ禍で病院の付き添いも禁止されていたため、妻がひとりで採卵に行って痛い思いをして、不安な状態のまま帰ってくることもあって。妊娠しているか結果を聞きに行くときも付き添えなかったので、心細い思いをさせてしまったと思います。

それに当時は不妊治療に保険が適用されてなかったので経済的な負担もかなり大きくて、僕も妻も余裕がなくなって、もめることもありました。今回うまくいかなかったらいったんストップしようと思っていたところで妊娠できたので、本当に幸運だったと思います。



当時1歳の長男とのおでかけ風景

── 現在は4歳と0歳のお二人の男の子のお父さんです。どういうふうにお子さんに関わっていらっしゃいますか。

中村さん：たぶん、他のお父さんとそんなにそんなに変わらないと思います。いちばんの役目は、車いすの僕の膝に長男を乗せて、幼稚園に送りに行くこと。目立つみたいで、周りの方たちがすごく応援してくれます（笑）。長男はもう言葉でコミュニケーションが取れるので、ふたりで1日出かけたりすることもあります。特に妻が2人目を妊娠してつわりがひどいときは、長男を外に連れ出すことが重要な役割でした。

2児の父になり描く新しい夢「もう一度自分の足で」

── 父親になって考えが変わったことや、新たに出てきた思いはありますか。

中村さん：極端な話ですが、子どもが生まれる前は「自分は事故に遭ったけど今まですごく恵まれてきたし、やりたいこともできている。これ以上望むことはないから、いつ死んでもいい」と思っていたんですよ。でも、今はその考えはなくなって、この子たちの成長をずっと見ていたい、幸せになってほしいという思いがすごく強いです。

僕は、泣いている息子を抱きかかえられないとか、お風呂に入れることができないとか、物理的にできないことがたくさんあるんです。でもその反面、この身体でいろんなことに挑戦する姿を子どもたちに見せて、「僕の父ちゃんってカッコいいな」って思ってもらえるような、そんな生き方をしていきたいと思っています。

── お子さんたちに生きざまを見せていきたいと。中村さんは「もう一度自分の足で歩く」という夢を掲げていらっしゃいますが、今はどういう努力を続けているのでしょうか。

中村さん：大きく2つあって、1つは自宅を中心に取り組んでいる、立って歩くためのリハビリです。もう1つが再生医療の治療です。これはお腹の脂肪細胞に含まれている幹細胞を培養して数を増やし、体内に戻すことで神経回路の再生をうながすという治療です。同時にリハビリもしっかり行って機能改善を目指しています。実は再生医療の効果が出てきていて、右の臀部に面積にして500円玉3枚分ぐらいの感覚がよみがえって、触るとわかるようになったんです。それに排泄にかかわる内臓の感覚も戻ってきていて、今はこのあたりに便があるというのが、なんとなくわかるようになってきました。

── すごいですね！「自分の足で歩く」という夢について、どのぐらい現実味を感じていますか。

中村さん：実現しないことはないだろうとは感じています。それがいつになるかはわからないですが、自分が将来もう一度、立って歩いているということは、自信を持って言えますね。父親になってから、自分の足で歩きたい思いがさらに強くなりました。妻と子どもたちと一緒に、家族 4人で手を繋いで歩きたい。その思いが、リハビリの最大の原動力になっています。

取材・文：小新井知子 写真：中村珍晴