ヤマザキ『春のパンまつり』開幕 今年の皿＆点数一覧が公開…「日本の三大祭りのひとつがいよいよ」の声
山崎製パンの恒例『春のパンまつり』が、きょう2月1日から始まった。
【画像】ヤマザキ『春のパンまつり』今年の皿＆点数一覧
「白いお皿」のキャンペーンとして人気のヤマザキ『春のパンまつり』。1981年の第1回から前回までの累計交換枚数は約5億9000枚を数えている。
今年の景品は、持ちやすく重ねやすい丸みのある平皿「白いフレンチディッシュ」を選定。サイズは、直径約18センチ、高さ約3センチで、サンドイッチ、サラダ、スープ、など幅広いメニューに使用できる。
期間中、「ロイヤルブレッド」「ダブルソフト」「超芳醇」などの食パン主力商品や「ルヴァンバターロール」「ランチパック」「薄皮つぶあんぱん」などの対象商品に貼付された点数シールを30点分集めると、ヤマザキ商品取扱店にて、必ず1枚プレゼント。
公式SNSでは、「点数一覧」や皿のビジュアルが公開。「日本の三大祭りのひとつがいよいよ始まる。。。」「おー！もうそんな季節ですか」「画像を保存しました」などの声が寄せられている。
また、2つのSNSキャンペーンも実施。Xでは「えらべるPay500円分」が毎回最大100人（総計最大400人）に当たる「今年も春がやってきた♪春のパンまつりリポストキャンペーン」（2月1日〜2月28日）、LINEでは「えらべるPay500円分」または、「ロイヤルブレッド」「北海道チーズ蒸しケーキ」などの「ヤマザキパン ミニチュアチャーム 1個」のどちらかが総計1000人（各500人）に当たる「毎日当たる！今日はどのパン？キャンペーン」（2月1日〜4月30日）を開催する。
■ヤマザキ 春のパンまつり 「白いフレンチディッシュ」プレゼント
実施期間：
北海道を除く地区 2026年2月1日（日）〜4月30日（木）／景品交換：2月15日（日）〜5月17日（日）
北海道地区 2026年3月1日（日）〜5月31日（日）／景品交換：3月15日（日）〜6月14日（日）
景品：白いフレンチディッシュ
景品の特徴：フランスに本社がある世界最大のガラス食器メーカー、アルク・フランス社製の皿。材質は全面物理強化ガラスで、一般のガラスに比べ丈夫にできている。
交換方法：対象商品に貼付してある点数シールを30点分集めると、ヤマザキ商品取扱店にて、必ず1枚プレゼント。
