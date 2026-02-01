元バレー日本代表・栗原恵、炊飯器で作る手作りおやつ披露「いい焼き色」「愛情がこもってる」
【モデルプレス＝2026/02/01】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊飯器を活用した手作りおやつを披露し、注目を集めている。
【写真】41歳元バレー日本代表「愛情がこもってる」手作りケーキ
栗原は「炊飯器でおやつ」「混ぜて入れるだけ」とつづり、炊飯器でふっくらと作ったおやつを投稿。美しい焼き色がついた、炊飯器の内釜の形をそのまま生かした円形のケーキのようなおやつを披露した。「＃息子おやつ」のハッシュタグとともに、可愛らしい小さな手が写りこんでいる。
この投稿には「めちゃめちゃいい焼き色」「美味しそうで驚き」「手軽だけど愛情がこもってる」「丁寧な暮らしで憧れる」「おててが可愛すぎる」「参考にします」といった声が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
