秋山成勲、タイでまさかの「BTS」に間違われる!?外国人の予想外な一言に騒然

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン））が、タイ現地で突如ワールドスター「BTS」に間違えられるという、愉快な騒動が巻き起こった。

1月29日に放送されたtvNのバラエティ番組『Cha’s Family』（原題）では、タイでの最後の旅の様子が描かれた。同番組はタイから日本までアジア各地を巡り、新しい“辛味食材”を探求する旅を追う。

【画像】秋山成勲、BTSメンバーと肩組みSHOT

この日行われた試食会では、秋山が準備したソース「チュバスコ」と、俳優チャ・スンウォンの野心作「豚肉の甘辛炒め（ジェユクポックム）」がついにお披露目された。試食前から長く伸びた行列を見たチャ・スンウォンは、「大変なことになっているな」と手応えを感じた様子で感嘆の声を漏らし、無料試食が始まると現場の熱気はさらに高まった。

チャ・スンウォン特製の豚肉炒めは、現地の人々の胃袋を一瞬で掴んだ。料理を味わったバイオリニストのダニー・グーは「ちょっと待って、本当に美味しいですよ」と驚きをあらわにし、現地の客からも「本当に美味しい。これ好きです」「辛いけど豚肉がすごく柔らかい」と親指を立てて絶賛する声が相次いだ。

（画像＝tvNキャプチャ）1枚目秋山成勲（左）とチャ・スンウォン

また、味の評判に劣らず話題となったのが出演陣のビジュアルだ。ラッパーのDinDinがチャ・スンウォンを「コリアン・アクター（韓国の俳優）」と紹介し、ダニー・グーが「最も有名な俳優」と付け加えると、それを聞いた外国人客は「本当に？」と驚きの表情を見せた。

極め付きは、秋山成勲の正体を推測する場面だった。チャ・スンウォンが秋山を指差し「職業を当ててみて」と提案すると、その外国人客は少し悩んだ末、迷うことなく「BTS」と回答。まさかのワールドスター指名に、現場は爆笑の渦に包まれた。

（記事提供＝OSEN）