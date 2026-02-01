冬に行きたい「福岡県の穴場秘境」ランキング！ 2位「千仏鍾乳洞」を抑えた1位は？【2026年調査】
春が待ち遠しいこの季節、ふと立ち止まって景色を味わいたくなる瞬間はありませんか。そんな気分に寄り添ってくれるのが、冬の静けさに包まれた秘境。今回は、心まで澄んでいくようなスポットに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「福岡県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「四季を通じて気温16度で、冬でも暖かいので行きたいです」（50代女性／広島県）、「洞窟は冬場には外気温よりも洞窟内の方が暖かいらしいので、それを体験してみたい」（40代男性／大阪府）、「洞窟の中は冬でも寒さが和らぎ、探検気分を味わえるから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬でも凍らずに流れる滝と雪景色のコントラストが美しく、静かで癒されるから」（40代男性／静岡県）、「冬はシーズンオフで人通りが少なく、ゆったり見られて良いから」（30代女性／大阪府）、「観光（食事処）も充実しており、ファミリーで楽しめそうだからです」（20代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「福岡県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：千仏鍾乳洞／63票2位にランクインしたのは、「千仏鍾乳洞（せんぶつしょうにゅうどう）」。国の天然記念物に指定されており、平尾台の地下に広がる幻想的な世界が魅力です。冬でも洞内の温度が一定に保たれているため、外気よりも暖かく感じられるのが特徴。凛とした空気の中で、悠久の時を刻む鍾乳石の造形美を静かに堪能できる秘境スポットです。
回答者からは「四季を通じて気温16度で、冬でも暖かいので行きたいです」（50代女性／広島県）、「洞窟は冬場には外気温よりも洞窟内の方が暖かいらしいので、それを体験してみたい」（40代男性／大阪府）、「洞窟の中は冬でも寒さが和らぎ、探検気分を味わえるから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：白糸の滝／83票1位に輝いたのは、糸島市にある「白糸（しらいと）の滝」でした。落差約24メートルの美しい滝で、冬の澄み渡る空気の中で眺める姿はより一層神聖な輝きを放ちます。周囲の静寂と、白い絹糸のように流れ落ちる水の音が織りなす空間は、日常を忘れさせてくれる気品にあふれています。
回答者からは「冬でも凍らずに流れる滝と雪景色のコントラストが美しく、静かで癒されるから」（40代男性／静岡県）、「冬はシーズンオフで人通りが少なく、ゆったり見られて良いから」（30代女性／大阪府）、「観光（食事処）も充実しており、ファミリーで楽しめそうだからです」（20代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)