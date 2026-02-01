78歳・柏木由紀子、お気に入りの『ユニクロ』カーディガン合わせた私服の着こなしに反響「ブラウンコーデ素敵ですね」「暖かそう」
俳優の柏木由紀子（78）が1月30日、自身のインスタグラムを更新。「触り心地が気持ち良いお気に入り」と書き出し、愛用しているユニクロ（UNIQLO）の『スフレヤーンショートカーディガン』を使った冬の私服コーデを披露した。
【写真】「ブラウンコーデ素敵ですね」お気に入り『ユニクロ』カーディガンを合わせた、柏木由紀子の私服コーデ
ベージュのカーディガンに合わせたのは、CITIZENS of HUMANITYのブラウンデニム。スタイリングについては「オレンジのマフラーをポイントに」していることも明かした。
コメント欄には「ブラウンコーデ素敵ですね」「カーディガン暖かそうですね」「魅力的で可愛いくて綺麗です」「由紀子さんいつも若々しくて美しい」「ファッションは勿論、いつも素敵な笑顔が大好きです」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ブラウンコーデ素敵ですね」お気に入り『ユニクロ』カーディガンを合わせた、柏木由紀子の私服コーデ
ベージュのカーディガンに合わせたのは、CITIZENS of HUMANITYのブラウンデニム。スタイリングについては「オレンジのマフラーをポイントに」していることも明かした。
コメント欄には「ブラウンコーデ素敵ですね」「カーディガン暖かそうですね」「魅力的で可愛いくて綺麗です」「由紀子さんいつも若々しくて美しい」「ファッションは勿論、いつも素敵な笑顔が大好きです」などと、さまざまな声が寄せられている。