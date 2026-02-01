【おとめ座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
雑多な情報に少し振り回されていたのかもしれません。部屋の物を減らしたり、整理整頓を進めたりすることで、本当に必要な情報だけが真っすぐ入ってくるようになり、物事がぐっとスムーズに動き始めます。ちょっとした模様替えでも気分が切り替わり、新しいスタイルを築いていけそうです。
仕事面では、細部まで目が行き届くあなたの視点が生きます。的確なアドバイスができることで、求められていた正確な仕事をしっかり完遂できそうです。
＜開運もぐもぐ＞
身の回りを整え、思考をクリアにして成果を出すには“金のパワー”を使います。整理整頓によるデトックス効果を高め、仕事面での的確な視点をさらに研ぎ澄ませることができるでしょう。
おすすめは、「長芋のステーキ」です。長芋の皮をむいて輪切りにし、焼き上げます。味付けはバター醤油や、マヨネーズなどをお好みで。仕上げに唐辛子をさっとふりかければ、辛味が金のパワーをより高めてくれます。焼かずに千切りにして、わさび醤油でいただいてもよいでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
雑多な情報に少し振り回されていたのかもしれません。部屋の物を減らしたり、整理整頓を進めたりすることで、本当に必要な情報だけが真っすぐ入ってくるようになり、物事がぐっとスムーズに動き始めます。ちょっとした模様替えでも気分が切り替わり、新しいスタイルを築いていけそうです。
＜開運もぐもぐ＞
身の回りを整え、思考をクリアにして成果を出すには“金のパワー”を使います。整理整頓によるデトックス効果を高め、仕事面での的確な視点をさらに研ぎ澄ませることができるでしょう。
おすすめは、「長芋のステーキ」です。長芋の皮をむいて輪切りにし、焼き上げます。味付けはバター醤油や、マヨネーズなどをお好みで。仕上げに唐辛子をさっとふりかければ、辛味が金のパワーをより高めてくれます。焼かずに千切りにして、わさび醤油でいただいてもよいでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)