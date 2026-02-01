【しし座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなたの持つ力が、多くの人を支えていく時期です。その先には、あなたへの感謝の言葉と、中心に立つステージがそっと用意されているようです。
中には泥くさい仕事もあるかもしれませんが、今のあなたなら、みんなと肩を並べつつも最後尾から背中をぐっと押し、確かな力になることができそうです。その姿勢が静かに周囲の信頼を集め、気付けば頼られる存在に育っていきます。
仕事面では、熱心な会話が相手の心を動かし、よい流れを引き寄せるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
周囲を支え、信頼という大きな実りを得るには“土のパワー”を使います。「泥くさい仕事」をやり遂げる粘り強さと、人の心を動かす行動をサポートしてくれるでしょう。誰からも頼られるどっしりとした安心感が備わります。
おすすめは、「コーンポタージュ」です。コーンの黄色と、自然な甘味は土のパワーを象徴します。陶器のマグカップでいただくと、より土のパワーが高まります。パンと一緒にいただくのも◎。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
あなたの持つ力が、多くの人を支えていく時期です。その先には、あなたへの感謝の言葉と、中心に立つステージがそっと用意されているようです。
中には泥くさい仕事もあるかもしれませんが、今のあなたなら、みんなと肩を並べつつも最後尾から背中をぐっと押し、確かな力になることができそうです。その姿勢が静かに周囲の信頼を集め、気付けば頼られる存在に育っていきます。
＜開運もぐもぐ＞
周囲を支え、信頼という大きな実りを得るには“土のパワー”を使います。「泥くさい仕事」をやり遂げる粘り強さと、人の心を動かす行動をサポートしてくれるでしょう。誰からも頼られるどっしりとした安心感が備わります。
おすすめは、「コーンポタージュ」です。コーンの黄色と、自然な甘味は土のパワーを象徴します。陶器のマグカップでいただくと、より土のパワーが高まります。パンと一緒にいただくのも◎。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)