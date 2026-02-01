お笑いタレントのエハラマサヒロさんは1月29日、自身のXを更新。お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんについて苦言？ を呈し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：エハラマサヒロさん公式Xより）

お笑いタレントのエハラマサヒロさんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんのYouTube動画について言及しています。

【画像】エハラマサヒロ、ウエストランド・井口に苦言？

「まあでもこういう部屋がいいんだよね」

エハラさんは「ウエストランド井口のYouTube見たら、部屋と服が小5すぎるんやけど。顔40やのに」とつづり、井口さんの公式YouTubeチャンネルの動画のワンシーンを切り取った画像を1枚載せています。井口さんがサッカー日本代表のユニフォームを着てゲーミングチェアに座っている姿です。

背後の壁には、ゲームキャラクターのぬいぐるみやJリーグチームのマスコット、漫画などが飾られ、“趣味全振り”の空間となっています。40歳とは思えない小学生のような無邪気な空間に、エハラさんが面白おかしくツッコミを入れたようです。

コメント欄では、「身長も小5だぞ」「子供部屋おじさん達のキャプテン」「ヴィヴィ君とファジ丸がいる！」「後ろのマイクラ？の人形と同じくらい目が死んでるんよなあ」「好きなものに囲まれていいと思います」「こどおじ感強すぎ」「Jリーグチップスがシュール」「まあでもこういう部屋がいいんだよね」など、さまざまな声が上がりました。

井口さんが反応

同日、井口さんはエハラさんの同投稿を笑顔の絵文字を添えて引用リポストしています。笑顔の裏には何かしらの思惑があるのでしょうか。今後の展開を注視したいですね。(文:中村 凪)