「こどおじ感強すぎ」お笑い芸人、仲間に苦言？ 「部屋と服が小5すぎるんやけど」「顔40やのに」
お笑いタレントのエハラマサヒロさんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんのYouTube動画について言及しています。
【画像】エハラマサヒロ、ウエストランド・井口に苦言？
背後の壁には、ゲームキャラクターのぬいぐるみやJリーグチームのマスコット、漫画などが飾られ、“趣味全振り”の空間となっています。40歳とは思えない小学生のような無邪気な空間に、エハラさんが面白おかしくツッコミを入れたようです。
コメント欄では、「身長も小5だぞ」「子供部屋おじさん達のキャプテン」「ヴィヴィ君とファジ丸がいる！」「後ろのマイクラ？の人形と同じくらい目が死んでるんよなあ」「好きなものに囲まれていいと思います」「こどおじ感強すぎ」「Jリーグチップスがシュール」「まあでもこういう部屋がいいんだよね」など、さまざまな声が上がりました。
「まあでもこういう部屋がいいんだよね」エハラさんは「ウエストランド井口のYouTube見たら、部屋と服が小5すぎるんやけど。顔40やのに」とつづり、井口さんの公式YouTubeチャンネルの動画のワンシーンを切り取った画像を1枚載せています。井口さんがサッカー日本代表のユニフォームを着てゲーミングチェアに座っている姿です。
