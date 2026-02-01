一人の若く有能な労働者がメンタルヘルスの不調で現場を去ることは、単なる個人の悲劇に留まらず、教育現場における「人的資本の重大な損失」を意味します。特に、人手不足が深刻化し、肉体的にも精神的にもハードな教師の離職は、労働生産性の低下だけでなく、将来を担う世代への教育サービスの質の低下という多大な社会的損失を招きます。いま、現場で何が起きているのか。本記事では、精神科医・広岡清伸氏の著書『ごめんなさい、もうこれ以上頑張れません 生きづらい社会で傷ついた人が、再び「自分」を取り戻すまで 』（アスコム）より一部を抜粋・再編集し、25歳の若き教師が直面したパニック症の闘病記から、キャリアを守るための必須スキルについて考えます。

家から出られなくなってしまった娘

水野沙耶（仮名）さんのお母さんから電話が入りました。

母親：2カ月前から娘が家から出られなくなってしまって……。もうどうしたらいいのかわからなくて……。

広岡：それはご心配ですね。一度、クリニックでお母さまと娘さんの3人でお話ししませんか？

母親：少し時間がかかるかもしれませんが、声をかけてみます。

広岡：無理はなさらないでください。娘さんが少しでも「行ってみようかな」という気持ちを見せてからで十分です。

水野さん親子がクリニックを訪ねてきたのは、それから2週間後のことでした。お母さんの後ろから、やせた顔の水野さんが母親の背中に少し身を隠しながらついてきました。

広岡：ここに来るまでも、たいへんだったようですね。

水野：ええ……玄関のドアを開けて外に出ただけで、胸を押さえて、息が苦しそうになって。そのまま座り込んでしまって、手も震え出して……。目の前が……真っ暗になって……。このまま、死ぬんじゃないかって。

広岡：そうでしたか。とても怖い思いをされましたね。体の反応が強く出たんですね。でも、今日はここまで来られた。それ自体が、大きな一歩です。少しずつでかまいません。どんな経過だったか、聞かせてください。

水野：はい……わたしは中学校の教師をしています。子どもたちに教えたり、話したりするのが楽しくて……やりがいも感じていました。生徒の笑顔を見るたびに……「この仕事を選んでよかった」と思えたんです。教師の仕事って、子どもたちと向き合うだけじゃなくて。授業の準備、テストの採点、行事の企画、保護者対応、同僚との打ち合わせ……。授業の合間にも“やることリスト”が頭の中でどんどん増えていって。気づくと夜遅くまで職員室に残っていました。まだ新人で仕事も遅くて、いつも最後まで残って……。机の上のプリントを見ながら、ため息ばかり出ていました。

広岡：真面目に一つひとつ向き合おうとされていたんですね。その積み重ねによる心の疲れが、少しずつ体のほうに出てきたのかもしれません。

水野：そう……かもしれません。くたくたで……それでも「もう少しだけ頑張らなきゃ」って、自分に言い聞かせて……。コーヒーを飲みながら、夜遅くまで仕事をしていました。

真面目な水野さんは、頑張りすぎてしまったのかもしれません。大好きだった教師の仕事も、だんだんと「つらい」と感じるようになります。休日も心が休まらなくなります。出かけようとしても気が重く、街の雑踏に足を踏み入れると、頭の奥がズキッと痛むようになりました。

最初のパニック発作

こうした生活のなかの疲労が過度にたまると、わずかな刺激でも体が危険と判断しやすくなります。本来なら何ともない場面でも、体が警報を鳴らしてしまうのです。その違和感を気のせいだと片づけ、水野さんはまた月曜日の朝を迎えます。

水野：25歳になったばかりのころだったと思います。朝起きたときは、いつもより体調が良いと思っていました。しかし、家を出て、駅までのバスのつり革につかまり、窓の外をぼんやり眺めていたとき、胸の奥がドンと跳ねたような気がしたんです。心臓の鼓動が……、どうにもできないほど速くなって……。心臓が暴れるように速く打ち始め、息がうまく吸えなくなりました。このまま、死んじゃうんじゃないかと思ったくらいです。

そのときの状況を思い出したのか、太ももの上で強く握っていた水野さんの手が震え始めたのがわかりました。お母さんはそんな娘の姿に心配そうな表情を浮かべていました。

水野：手足が冷たくなってきて……、視界の周りがぼんやりして、周りのざわめきが遠のいていって。

母親：気づいたときには救急隊員の方から名前を聞かれていたそうです。

広岡：それまで積み重なっていた心身の疲れが、この瞬間に一気に表面化したのだと思います。ぎりぎりまで頑張り続けると、不安や恐怖を感じる脳の部分がとても敏感になり、ふだんなら何でもないはずの通勤バスの中で、発作のスイッチが入ってしまうことがあるのです。

わたしはバスの車内で水野さんの体に起きた症状を「パニック発作」だと考えました。パニック発作とは、日常生活の中で突然、激しい動悸や息苦しさ、めまい、吐き気、手足や唇のしびれなど、自律神経が激しく反応する状態です。視野が急に狭くなったり、床が盛り上がって迫ってくるように感じたり、胸が痛むといった知覚の過敏さを伴うこともあります。

しかし、多くは10〜20分程度で自然におさまります。救急搬送された時点で落ち着いていることも珍しくありません。心電図や胸部レントゲンが「異常なし」となることが多いのも特徴です。問題は、その経験から「また起きるのではないか」という予感がふくらみ、心が先回りして警戒態勢に入ることです。これが「予期不安」です。

水野さんの教師生活もたった一度のパニック発作から崩れていきます。

鳴り止まない「心と体の誤警報」

その発作から1週間後、水野さんは職場に戻りました。最初のうちは、少し息苦しさを感じることがあっても、深呼吸をしてやり過ごせていたそうです。

3日後、バスに乗ろうとした朝、胸の奥にわずかな違和感を覚えました。心臓が跳ねたと思った瞬間、体が固まり、息を吸うことが怖くなったといいます。結局、その日は途中でバスを降り、そのまま学校を休むことにしました。

その日を境に、通勤のたびに発作への不安がよみがえります。「またあの感じが来るのではないか」と思うだけで、手足が冷たくなっていく。教室では表情を崩さずに生徒の前に立ちながらも、頭の片隅では「もし授業中に倒れたらどうしよう」という考えが離れなくなったそうです。

次第に、放課後の打ち合わせや会議に出るのも難しくなりました。「他の先生方に対して申し訳ない」と思いましたが、自分ではどうすることもできません。多くの先生や保護者が集まる職員室に長くいられない。ざわめきや電話の音が続くと、心臓の鼓動が大きく、速くなるからです。

水野：子どもたちの前では、できるだけ笑顔を保とうとしていました。それが教師の務めだと思ったんです。けど、子どもたちのノートに赤ペンで丸をつける手が震えることがあって。自分では大丈夫、まだいけると思っていたんですが、ある朝、バスに乗ろうとした瞬間、呼吸が浅くなり、足が動かなくなりました。ああ、なんでわたしは……。そう思うと……涙が出て、苦しくて、しゃがみ込むしかなくて……。

その日から、水野さんは学校に行けなくなりました。学校には「体調不良」のまま休職願を出して、次第に外へ出る機会そのものが減っていったそうです。水野さんに起きた「多くの先生や保護者が集まる職員室に長くいられない」状態もパニック発作から生まれたものです。

日々の不安や気疲れは、心の中に“積み木”のように少しずつ積み上がっていきます。不安の積み木が高くなると、些細なきっかけでも一気に不安があふれ出し、体の反応が過剰に立ち上がってしまうことがあります。やがて、人が多い場所や逃げ場の少ない空間、電車やバス、エレベーター、会計待ちのレジ、イベントの人混み、自宅で一人になる時間などを避けるようになり、生活の範囲が目に見えて狭くなっていきます。これを「広場恐怖」といい、発作そのもの以上に人を苦しめます。

パニック発作から始まって、予期不安や広場恐怖を経て、普通の生活ができなくなる状態を「パニック症（旧称：パニック障害）」といいます。一度、強烈な発作を経験すると、その記憶は心と脳の両方に深く刻まれます。「もう二度とあんな思いはしたくない」という感覚は、本来とても自然な自己防衛の働きです。

けれど、その思いが強くなりすぎると、脳の中に「似た状況に近づいたらすぐに警報を鳴らせ」という無意識の反射ルートができてしまいます。わたしは、実際には命の危険がないのに、この警報が勝手に鳴ってしまうことを「誤警報」や「誤作動」と呼んでいます。

広岡：まず、最初に大事なことを3つお伝えします。1つは、水野さんに起きた発作で命を落とすことは絶対にありません。もう1つは立っていられないほどの発作でも、必ず短い時間でおさまります。そして最後に正しい治療を行えば、必ず良くなります。

うつむきがちだった水野さんが顔を上げて、初めてわたしの目を見ました。

水野：本当に良くなるんですか？

広岡：ええ、治ります。わたしは何人もの方が回復していく姿を見てきましたから。

自分が感じている「不安レベル」を知る

パニック症の治療は、その根本にあるパニック発作の正体を知ることから始まります。パニック発作は、「危険ではない場面で警報が鳴る」状態です。警報が鳴れば、体は全力で自分自身を守ろうとするので心臓を速く動かし、呼吸は浅くなります。しかし、実際には、外に危険は存在しません。そう感じてしまう背景には、もともとの心配性、几帳面さ、完璧さを求める気質、結果だけで自分を厳しく評価するクセなどが関わることが少なくありません。そこで脳と体に「勘違いだった」と教え直す必要があります。

パニック症の治療は、基本的に二本立てです。1つは、脳と体の興奮を抑える薬物療法で「安心の土台」をつくること。抗うつ薬の一種であるSSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）などで自律神経の過剰な波を穏やかにし、必要に応じて不安を鎮める薬を短期間併用します。もう1つは、恐怖の記憶に新しい意味づけを積み重ねる練習です。薬でつくった安心の土台の上で、「嵐は短い」「必ず過ぎる」を体で覚えます。ネガティブな想像に気づいて距離をとり、成功体験を重ねていくことが回復の道になります。

そして、この二本柱を下から支える共通の土台として、心身の疲労を予防するための「休む技術」があります。うつ病の治療でもパニック症の治療でも、わたしがいちばん大切だと感じているのは、日々の生活の中でこまめに心と体を休ませることです。心がすり減り、脳がくたびれていると、ほんの小さな出来事でも、不安と恐怖の警報が一気に鳴りやすくなってしまうのです。わたしは診察室で、患者さんに「休む技術」と呼んでいる小さな工夫をお伝えしています。

たとえば、会社や家事の合間に一度いすから立ち上がって深呼吸をする、夜遅くまでスマホを見続けないように「画面を閉じる時間」を決める、朝にベランダに出て数分だけ日を浴びる、疲れている日は予定を詰め込みすぎないようにする……といった、ささやかな休み方です。

広岡：大切なのは、「怖さをゼロにしよう」と力むのではなく、「ゼロではなくても暮らしていける」感覚を育てることです。最初のうちは、発作の波が押し寄せることがありますが、サーフィンのように乗り越えていけるようになります。そうすれば、行動範囲は自然と広がっていろんな場所に出ていけますし、社会復帰も近づきます。

わたしは紙に10段階の目盛りを描き、水野さんと一緒に「不安レベルの階段」をつくることにしました。

不安レベル10「診察室や待合室の椅子に座れない」

不安レベル9「診察室の椅子に座れる」

不安レベル8「待合室の椅子に座れる」

不安レベル7「バス停まで行って、ベンチに座って帰ってくる」

不安レベル6「隣のバス停までバスで行き、帰りは徒歩で帰ってくる」

不安レベル5「隣のバス停までをバスで往復する」

不安レベル4「三つ先のバス停までを往復する」

不安レベル3「最寄りの駅までバスで行って往復する」

不安レベル2「バス、電車の乗り継ぎができる」

不安レベル1「発作が来ても平常心で対処でき、生活の障害がない」

広岡：この階段を1段ずつ上がっていくのがこれからの治療目標になります。ただし、上がるペースは、あくまでも水野さん次第。焦らないことが大切です。

水野さんには、できたときは「〇」、できたとしてもつらかったときは「△」、その日はやめた場合は「―」という記録を付けることを併せて伝えました。記録するのは、自分を裁くためではなく、いまの自分の状態を確かめるためです。

初診の最後には、生活の基盤についても話し合いました。お母さんと暮らしているとはいえ、経済的な不安は心の緊張を強くするからです。利用できる制度を確認しながら、水野さんの負担を減らす道筋を一緒に探りました。支えの選択肢が広がるほど、心の余白は増えます。

大きな一歩

水野：バス停のベンチに座ることができました。心臓が速くなって、車の音が怖かったです。でも、「これは勘違いだ」と言い聞かせて。

広岡：目標は、「怖さを抱えていても、そこにいること」です。逃げないでバス停にいられただけでも素晴らしいですね。

水野：発作の前触れを感じたとき、いまは「あ、来たな」と思います。そして「たとえ発作が起きても短い時間でおさまる」と、心の中で唱えています。

広岡：自分を観察できるようになったのは大きな変化ですね。観察できると、発作の波に飲み込まれなくなりますからね。そして、くれぐれも無理はしないでくださいね。

わたしが「無理をしないで」と伝えたのは、心の病からの回復は、必ずしも直線ではないからです。ときに足踏みをして、後戻りすることもあります。少しでも不安を感じたらチャレンジを中止するように伝えてあります。日常の中でも、発作の波が襲ってくることがあります。そのときは、わたしがあらかじめ提案していた「途中下車の手順」が役に立ったと話してくれました。

1．静かな場所に移動する

2．腰かけられる場所に座って、背もたれに体を預ける

3．視線を足もとや手に持っているものに落とす

4．ゆっくり呼吸する

5．心の中で「必ずおさまる。これは勘違い」と唱える

6．落ち着いたら水を一口飲む

手順はシンプル。満員のエレベーターを前に立ちすくんだときはその場を離れて、階段にしばらく座っていたら落ち着いたと話していました。会計待ちでは列から離れて、買うのをためらっていたチョコレートの棚の前に行き、ゆっくり呼吸をしたといいます。こうした行動がとれるようになったことは、水野さんが回復してきた証でもあります。「パニック発作は永遠ではなく短時間でおさまる」ことを理解していなければ、とれない行動だからです。

治療を始めて半年後、募る焦り

治療を始めて半年が過ぎたころ、水野さんは不安レベル5の「隣のバス停までをバスで往復する」まで達成しました。このころの水野さんは、少々焦りを募らせていたようです。半年でレベル5というのは、決して遅いわけではありません。

治療に専念している間は、仕事をしていない状態です。朝起きると、「いつ社会に戻れるのだろう」と不安と罪悪感がないまぜになります。教員としての誇り、子どもたちへの想い、まじめに働いてきた過去……。それらがあるからこそ、「今、働いていない自分」が許せなくなっていたのです。治療を進めてはいるものの、パニック症や不安の波がまだ時々顔を出し、「以前ならなんてことなかったのに」という場面で胸が詰まったり、エレベーターやバスを避けるようになったりします。

広岡：社会復帰のスピードは人それぞれです。大切なのは、“戻る”ことではなく、“戻る準備”を確実にすることです。

水野さんは、わたしからのアドバイスを胸に、小さな“復帰準備”を進めてくれました。不安レベルに沿ってバス停を往復するチャレンジはもちろん、バス停を降りて少しだけ人混みを経験したり、帰宅後は、自分がどれだけ疲れたか、どのくらい安心できたかを記録していました。

不安レベルが0でなくても生きていける

やがて水野さんはひとりでバスと電車を乗り継ぎ、遠方へ行けるようになりました。

パニック発作に悩まされている頃は、耳に入ってくる音のすべてが警報のように響いていたのに、いまは風の音と人の話し声と遠くの車の音が重なって、心地よく聞こえると話していました。

2年が経過するころ、水野さんの心の状態を確認したわたしは、水野さんの仕事を再開したいという申し出にGOサインを出しました。水野さんはゆっくりと社会に戻る道を歩み始めました。かつての教師という立場には戻らず、特例雇用枠の事務職として新しい職場に通っています。

教壇に立たなかったのは、「もう子どもたちの前に立つ勇気がない」からではありません。発作の経験を通して、自分の心と体のペースを尊重しながら働くことを学んだからです。教師という仕事は、心理的にも肉体的にもハードです。水野さんは、「自分のペースで丁寧に働ける場所を選ぶことも、前に進むひとつの形」と考えるようになったのです。社会復帰を果たした水野さんは、ずいぶん明るくなりました。

水野：発作がまったくなくなったわけではありません。でも、発作が起きそうになっても、「あ、来たな」で終わるようになりました。

広岡：その距離感を忘れないでくださいね。いまは、階段のどのレベルにいると思いますか？

水野：（笑いながら）1かな。きっと0になることはないのだと思っています。ときどき緊張することもあるし、少し怖い日もありますから。

広岡：それでいいんです。0を目指す必要もありません。「0じゃなくても生きられる」というのが、心の回復の大事なところです。

「心の病になる人＝心が弱い人」ではない

時折、緊張の波はやって来ます。それでも水野さんはもう知っています。パニック発作という名の嵐は、必ず通り過ぎることを。

そして、この経験は水野さんだけのものではありません。心の病を抱えていない人でも、誰もが不安や恐怖といったネガティブな心の波に飲み込まれそうになる瞬間を持っています。多かれ少なかれ、憂鬱な日もあれば、晴れやかな日もある。できることなら、いつも穏やかでいい気分のままでいたいものですが、そうはいかないのが人間であり、人生というものかもしれません。もし憂鬱な気分が訪れたときは、水野さんのように少し距離をとって、自分の心を客観的に眺めてみてください。

心の病になる人は、しばしば「心が弱い人」と見られがちですが、わたしはそうは思いません。人間は進化の過程で、“想像力”という特別な力を身に付けました。ただし、想像力の針がネガティブな方向に振れると、不安や猜疑心を生み、それが大きく膨らむことで、心の病の種になることもあります。つまり、心の病になる人は、少しだけ人よりも想像力が豊かなのかもしれません。それは決して悪いことではなく、むしろ人生を深く味わうための材料にもなり得るのです。

パニック発作が起きると、「世界が終わる」と本気で思ってしまいます。それからしばらくのあいだは、サイレンが鳴り響き、「また来るかもしれない」が世界を少しずつ狭くしていきます。

しかし、わたしたちは少しずつ気づくことができます。あのサイレンは、体が壊れた証拠ではなく、わたしを守ろうとする誤警報だったことを。嵐は永遠には続かず、波は必ず引いていくことを。そして、息を整えながら、「これは勘違い」「あ、来たな」とつぶやく。

不安が0にならない日もあります。それでも、0じゃなくても生きていけます。胸の鼓動と同じリズムで、今日の一歩を、外へ踏み出していけるようになります。