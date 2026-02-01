【かに座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
プライベートで、心がふっと明るくなるような出来事に恵まれそうです。その温かい循環が、あなたの新しい原動力になっていきます。また、周りはあなたに対して「もっと上を目指せる」と感じているようです。
ただ、地位よりも自分らしさや心の在り方を大切にするあなたにとっては、その期待が少し重たく感じられる瞬間もあるかもしれません。それでも、あなたのペースで進めば大丈夫。仕事面では、過去に諦めてしまった企画に再チャレンジできるチャンスが巡ってきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
自分らしさを守りながら過去のチャンスをつかみ取るためには“土のパワー”を使います。周囲からの期待によるプレッシャーを和らげ、自分の「芯」を強く保ちつつ、過去の企画を形にするための実行力を補ってくれるでしょう。
おすすめは、「納豆ご飯」です。納豆を器に移し、チャンスをつかみ取っている光景をイメージしながらかき混ぜると、よりパワーアップします。しょうゆ（たれ）、ネギ、卵なども入れて、温かいご飯にかけていただきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
