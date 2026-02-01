【ふたご座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人との関わりを大切にしたい時期です。1人では届かなかった場所にも、仲間と動くことで大きな扉が開いていきます。それがあなたの立つ新しいステージとなり、みんなで分かち合う達成感は、想像以上に心を揺さぶるものになりそうです。
ただ、人が増えるほど価値観の違いやペースのズレは生まれやすいもの。あなたが温かい橋をかける役割を担い、丁寧に向き合っていくとよい流れが続きます。仕事面では、大きなプロジェクトが、あなたのやる気をしっかり引き出してくれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
調和を保ちながら周囲との絆を深め、大きな目標を達成するためには、“水のパワー”使います。人との関わりや温かい橋をかける役割を果たすための柔軟性と、プロジェクトを成功させる成長力を補うパワーがあります。
おすすめは、「黒ゴマ豆腐」です。塩でいただくことで黒ゴマの風味をじかに楽しめ、水のパワーがより高まります。また、わさび醤油でいただけば、“金のパワー”も加わり、仕事運もアップするでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
