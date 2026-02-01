【おうし座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
いきなり物事が動き出し、一気に流れが加速していく時期です。これまでの自分とは少し違う空気が、あなたをそっと包み込みます。足取りも軽くなり、「今なら何でもできそう」と思える瞬間が増えていきそうです。
お誘いも多くなりやすいときなので、「どうしようかな」と迷うより「いいね！」と気持ちよく返せるくらいのスピード感を大切にしてみてください。
仕事面では、デジタルツールを上手に使いこなすことで、効率アップにしっかり貢献できそうです。
＜開運もぐもぐ＞
加速する運気の波に乗り、チャンスを確実につかむためには“木のパワー”を使います。「上昇する力」や「若々しい瞬発力」をつかさどるため、物事が動き出した流れに遅れることなく、軽やかな足取りで幸運の波に乗るための勢いを与えてくれるでしょう。
おすすめは、「青菜とニンニクの炒め物」です。青菜は、小松菜、ホウレン草、チンゲン菜、空心菜、豆苗などお好きなものを選んでみてください。何種類か合わせると、栄養面も高まります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
