【おひつじ座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
大きな役割を任され、自然と背筋が伸びるような時期です。その重さはプレッシャーでもあるけれど、あなたにとってはむしろ、新しい挑戦への火種になっていきます。
「ここまで」と思っていたラインを、もう一段越えていけるような体験が訪れそうです。ただ、そのためには、少し強い自分でいる意識が必要になります。
仕事面では、決断が必要な場面は早めに動くのが吉。一方で、月の下旬は「慎重さ」が味方となっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
強い自分でいるためには、“火のパワー”を使います。「新しい挑戦への火種」を絶やさず、プレッシャーを跳ね返す情熱と決断力を授けてくれます。また、「早めの行動が吉」とされる仕事運において、瞬発力を高める助けとなります。
おすすめは、「海老のチリソース炒め」です。熱が加わって赤くなった海老とチリソースの赤、そして強い火力で炒める調理法には、火のパワーが宿ります。また、ピリッとした辛味には、金運を呼び込む力も秘められています。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
大きな役割を任され、自然と背筋が伸びるような時期です。その重さはプレッシャーでもあるけれど、あなたにとってはむしろ、新しい挑戦への火種になっていきます。
「ここまで」と思っていたラインを、もう一段越えていけるような体験が訪れそうです。ただ、そのためには、少し強い自分でいる意識が必要になります。
仕事面では、決断が必要な場面は早めに動くのが吉。一方で、月の下旬は「慎重さ」が味方となっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
強い自分でいるためには、“火のパワー”を使います。「新しい挑戦への火種」を絶やさず、プレッシャーを跳ね返す情熱と決断力を授けてくれます。また、「早めの行動が吉」とされる仕事運において、瞬発力を高める助けとなります。
おすすめは、「海老のチリソース炒め」です。熱が加わって赤くなった海老とチリソースの赤、そして強い火力で炒める調理法には、火のパワーが宿ります。また、ピリッとした辛味には、金運を呼び込む力も秘められています。
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)