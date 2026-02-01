公道も走行可能な「レース参戦車両」

2025年8月1日、トヨタは「GR86 Cup Car Basic（以下、カップベーシック）」を一部改良して発売しています。

カップカーベーシックは、TOYOTA Gazoo Racingが主催するワンメイク（同一車種）レースイベント「GR86／BRZカップ（以下、GR86カップ）」のエントリー用に設計されたクルマです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「”新”GR86 カップカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

「レース参戦の裾野を広げるため、また誰もが公平にレースを楽しめる環境をつくるため」。

そんな思想のもとに誕生したカップベーシック。通常仕様の「GR86」とどのような点が異なるのでしょうか。

GR86は、先代の「86」の後継モデルにあたり、2021年に登場した水平対向エンジンを搭載する2ドアクーペスポーツカーです。スバルと共同開発し、スバルからは「BRZ」として販売されています。

軽量コンパクトな車体とハンドリングに優れたFRレイアウトを採用したことで、軽い身のこなしから人気を博しています。

そんな通常のGR86とカップカーベーシックの一番の違いは、レーシング性能を高めるために余分な装備が削減された点と、専用パーツが追加されている点です。

GR86にも、装備を削ったエントリーグレード「RC」というグレードがありますが、カップカーベーシックでは、エアコンやサンバイザー、オーディオやスピーカーなどの日常装備も取り外されているほか、架装によって軽量化も図られています。

いっぽう、過酷なサーキットでも安定した走行が叶うように、空冷式エンジンオイルクーラーや冷却フィン付きのデフケースも標準装備しています。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1300mm。通常モデルよりも全高が10mm低くなっています。

エンジンは標準モデルとスペックに変更はなく、235馬力の2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載。トランスミッションは6速MTのみの設定です。

エンジンは、GR86カップの規定で内部をチューニングしてはいけないことになっているので、改造ができないように「エンジン封印」が行われています。

エクステリアは通常グレードと同じですが、ホイールはアルミにはエントリーグレードのRCと同じスチールホイール（鉄チンホイール）が装備されます。これは、レース参戦する人のほとんどが社外のタイヤ＆ホイールに交換するためです。

ボディカラーは、「スパークレッド」「クリスタルブラックシリカ」「クリスタルホワイトパール」「アイスシルバーメタリック」「マグネタイトメタリック」「サファイアブルー」のほか、D型で追加された「リッジグリーン」も選べます。

最初から自分好みのカラーが選べる点も、大きなメリットといえます。

インテリアはベース車から大幅に変更されており、ロールケージ（6点式＋サイドバー）や6点式シートベルト用アイボルト（運転席のみ）などを装備。本気のレース参戦を目指したクルマならではの内装となっています。

日常走行時に必要となるフロアマット（運転席・助手席）は、ロールケージ部への干渉がないようにカットされた専用品となります。

JAF国内競技車両規則「スピードB」および「スピードSA」に適合していて安全性も確保。ただし乗車定員は4名と変わりなく、普段使いもできなくはありません。

ブレーキには、フロントに16インチ、リアに15インチのベンチレーテッドディスクを採用、さらに専用デフキャリアやトルセンLSD、強化クラッチも搭載されました。

また、安全運転支援システム「アイサイト」も搭載され、最新モデルらしく安全装備も抜かりなくなっていますが、サーキット走行時にはアイサイトが誤作動しないよう、機能をオフにすることも可能です。

なお最新の一部改良では、ベースのGR86同様、4気筒のイグニッション系統を4つぶん独立化させています。万が一イグニッション回路が故障しても、残る気筒で走れるようになっています。

日常使用も考慮したレース参戦用ベース車両 GR86カップカーベーシック。改良を行った最新モデルの販売価格（消費税込）は361万6200円です。

レースモデルでありながら、先出のように装備は必要十分で、しかもナンバー付き（普通乗用車登録）なので、自走でサーキットまで向かえます。専用の積載車などを用意する必要もありません。

レース参戦費用を抑えて気軽にモータースポーツを楽しみたい方にはおすすめのクルマといえるでしょう。