·±¼¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç±Û3·³´ÆÆÄ¡Ê¼êÁ°¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç±Û´ð3·³´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤ÇCÁÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·±¼¨¤·¤¿¡£

¡¡Âç±Û3·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤ÇCÁÈ¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î»öÎã¤òµó¤²¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤â¡Ë¤¤¤¤ÌÌ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤É¤ó¤É¤óÉ½¸½¤·¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£