¡Ö¤¤¤¤ÌÌ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç±Û3·³´ÆÆÄ¤¬ÃÞ¸åCÁÈ¥¥ã¥ó¥×¤Ç·±¼¨¡¡¹¥Îã¤Ëµó¤²¤¿°é±Ñ¢ª»ÙÇÛ²¼¤Î³°Ìî¼ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç±Û´ð3·³´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤ÇCÁÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âç±Û3·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇCÁÈ¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î»öÎã¤òµó¤²¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤â¡Ë¤¤¤¤ÌÌ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤É¤ó¤É¤óÉ½¸½¤·¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£