西武の1軍春季キャンプが1日、宮崎県日南市南郷町でスタートした。

全体練習開始前に歓迎セレモニーが行われ、日南市の「にじ色の海こども園」年長園児たちによる和太鼓演奏や宮崎ブランド肉、近海かつお、日南産いちご、キンカンたまたま、日向夏など、宮崎県の特産品贈呈など歓迎を受けた。

選手会長の外崎修汰内野手（33）は「みんなで（いただいた特産品を）たくさん食べて、体を大きくして、けがをしない体をつくっていきたいと思います。

演奏してくれたこども園の年長のみなさん。元気のいい、リズムの合っている最高の演出をありがとうございました。昨年の秋からたくさん練習をしたと聞きました。僕らもそれに負けずにたくさん練習して、いいスタートを切れるように、この南郷の地で準備して参りたいと思います」と感謝し、キャンプでの全力精進を誓った。

外崎は「またこの地に戻ってくるときには、セレモニーのお返しとして今度は僕たちがパレードできるように頑張っていきたい」と、今季優勝への強い決意も口にした。（上岡真里江）