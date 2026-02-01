きょうから如月（きさらぎ）。一年で最も寒くて家にこもりがちな時季に、国鉄は1984年2月1日、大々的な旅行キャンペーンを開始した。「エキゾチック・ジャパン」である▼70年代、高度経済成長の波に乗り、国内旅行客を増やそうと「ディスカバー・ジャパン」を掲げて成功を収めていた。ところが78年の成田空港開港で多くの人が海外に出た▼巨額の赤字を抱えた国鉄は新たなキャンペーンに乗り出す。「エキゾチック・ジャパン」の宣伝文句を考えたのは作家の五木寛之さんだった▼エッセーで回想している。古都の伝統的な祭りの飾りはペルシャや中国にルーツがあり、諸仏の多くはインド起源。日本古来とされるあれこれも、表皮を1枚むけばインターナショナルでエキゾチックな異国の姿が現れる。異文化を取り込んだ多様な日本文化を見つめようとの思いを込めた▼CMでは五木さんの言葉＜高野山でインドの神々と出会った。いま日本は、どきどきするほど刺激的だ＞に、郷ひろみさんの「2億4千万の瞳」が流れる。長く愛されるヒット曲の始まりだ。国鉄は3年後、JR6社に分割民営化され、キャンペーンは終わった▼令和の今、2億の瞳が探しても気付かなかった魅力を、海外から訪れた人に教わることがある。この国を仰ぎ見ているかどうかはさておき、憧れて、親しんで、面白がって旅を楽しんでいる。どんどんディスカバーしてほしい。