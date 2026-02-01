水戸１年目で偉業！不屈エースのピッチ外の過ごし方。「変わらず好き」なのはミスチル、コーヒーに「強いこだわり」。サッカー選手にコーヒーマニアが多い理由は？【インタビュー】
2025年、重い扉がついに開いた。J２創設２年目の2000年から同カテゴリーで戦い続け、「J２の番人」と揶揄された水戸ホーリーホックが優勝し、初昇格を果たしたのである。
その立役者の１人が渡邉新太だ。前年に大分トリニータでキャプテンながら契約満了の憂き目に遭った不屈の30歳は、反骨心も武器に13ゴール７アシストをマーク。終盤に怪我で離脱したものの、新エースとして抜群の成績を残し、日本プロサッカー選手会に所属する選手が選ぶJ２MVPに輝いた。
大きな注目を集めるなか臨む新シーズンの舞台は、大分在籍１年目の2021年以来、自身５年ぶりのJ１だ。２月８日の開幕戦を前に着々と準備を進める渡邉に対し、サッカーダイジェストWebがインタビューを実施。最終回となる今回は、ピッチ外の話題を掘り下げた。
――オフの日はどう過ごしていますか？
「コーヒーが好きなのでカフェに行ったりは結構します。でも、行きつけの店は特にないですね。自分で淹れることが多いです。豆からこだわっています。大分でカフェを営む方と一緒にコーヒーを出したりもしています。それくらい、強いこだわりがありますね」
――やべっちスタジアムの名物企画「デジっちが行く！」などでも、コーヒーを飲んでいるシーンが度々出てきますね。サッカー選手はコーヒーにこだわっている方が多い印象です。
「多分、練習が終わるとみんな暇なんですよね。カフェに行く機会が多いので、コーヒーに詳しくなります。淹れ方や豆の種類が色々あって面白いから、ハマる人は多いと思います」
――旅行は積極的に行くタイプですか？
「今年は新潟の実家に帰ったり、古巣の大分に行ったりしました。旅行というよりは里帰りみたいな感じでしたね」
――イヤホンをつけてチームバスから降りてくる選手が多い印象もありますが、試合前に必ず聴く曲などはありますか？
「若い時は結構聴いていましたが、最近は試合前にあまり聴かなくなりましたね。でも変わらず好きなのはMr.Childrenです。『くるみ』や『Everything (It's you)』が好きですね」
――業界、存命を問わず、もし誰でも会えるなら、誰に会ってみたいですか？
「父方の祖父です。自分が生まれる前に亡くなって会ったことがないので、会ってみたいなとずっと思っています。負けん気な感じとかがあって、雰囲気がすごく自分に似ているらしくて。だから多分、僕すごい、じいちゃん似なんですよ。会ってみたいなと思います」
どっしりと構え、笑う時は思いっきり笑う。約30分のインタビューを通して、今季から10番を背負うエースの貫禄と、人間くささが特徴的だった。
年齢への考え方を説くなかで放った「30歳になって、もう１個、２個ギアを上げていかないとすぐ衰える。ここで調整に入っちゃうと衰える一方なので、若い時以上に練習からギアを上げてやっていこうと思っています」という言葉も印象に残っている。
水戸にとっては初、渡邉にとっては久しぶりのトップカテゴリー。チャレンジングな短縮シーズンが開幕すると同時に、彼らはトップギアで突っ走る姿はずだ。
取材・構成●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
