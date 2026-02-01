水戸１年目で偉業！不屈エースのピッチ外の過ごし方。「変わらず好き」なのはミスチル、コーヒーに「強いこだわり」。サッカー選手にコーヒーマニアが多い理由は？【インタビュー】

水戸１年目で偉業！不屈エースのピッチ外の過ごし方。「変わらず好き」なのはミスチル、コーヒーに「強いこだわり」。サッカー選手にコーヒーマニアが多い理由は？【インタビュー】