元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。コンビニのおにぎりについてトークした。

リスナーからコンビニ「ampm」でかつて販売されていた「おこめサンド焼肉」についてメッセージが寄せられると、「よく食べましたよ、僕も。あときんぴらもあったよね」と松岡。「自分も学生の時とか、ハマって食べてたと思いますよ。なんか手軽で」と話した。

そんな中、コンビニのおにぎりへ話題が。「前もちょろっと言ったかもしれませんけど、相当食べて育ってきたんですよ。いろんなおにぎりが好きだったんだけど」としつつ、「学生の頃はよくパックにおにぎりが2つ入ってて、お漬物が付いたおにぎりもあったんですよ。それは海苔がしなっとしてるやつですよ。俺、あれ好きだったんだよね。パリパリもうまいんだけど、しなっとした感じがなんかね、家庭味があるというか。だいたい昆布と鮭とかそんなのだったと思いますけど」とした。

中学はお弁当で、「自分で作ってもいたんですけど、めんどくさい時はコンビニのおにぎり買って行っていた」という松岡。「いろんな種類食べましたけど、圧倒的に一番食べたのはたぶん昆布ですよね。昆布とツナマヨ。ツナマヨわさび。ツナとわさびマヨネーズを和えたやつ。あれが好きでよく食べてましたね。それと明太子、すじこ。あと鶏めし。その辺をローテーションしていたかな」と懐かしんだ。

「梅とか鮭は当時食べていなかったと思いますね。その辺をずっとぐるぐるぐるぐる回って。週何個ぐらい食ってたんだろうね。週の半分は買い弁だったから、相当食べてきましたよね。だからやっぱりコンビニのご飯っていうので昔を思い出すみたいなこともある」と話した。