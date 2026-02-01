◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山・うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

レースは正午にスタートする。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大からは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋煕（４年）の５人が出場する。

１か月前、箱根山中で歴史に残る激走を見せた黒田朝日は、レース前日の３１日に行われた会見で「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と率直に話した。目標については「ＭＧＣ（２８年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を取ることが第一目標になります」と冷静に抱負を明かした。

今大会では２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内でＭＧＣの出場権を獲得できる。黒田朝日は昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマーク。実力を発揮すれば十分にクリアできるだろう。

箱根駅伝では３年連続で８区を走り、区間賞を獲得した塩出は２４年に高知龍馬マラソンに練習の一環として出場し、２時間１９分２０秒で優勝した経験を持つ。「３０キロまでは朝日に食らいつきたい。２時間６〜７分台が目標です」と話す。

スピードランナーの宇田川もマラソンに意欲十分。「全くの未知数ですけど、ＭＧＣの出場権が取れたら最高です」と前向きに話す。ただ、宇田川は１月１８日に広島で行われた全国都道府県対抗男子駅伝に埼玉県代表として３区に出場した後、胃腸炎を患い、数日、練習を中断した。その影響が心配される。

平松は初の学生３大駅伝出場となった箱根駅伝ではエース区間の４区で３位と好走。「シン・山の神」黒田朝日の激走の立役者となった。「２時間１０分以内を目標に走ります」と意欲を示した。原晋監督（５８）は「平松が一番調子がいい」と期待する。

１区出場を予定していながら体調不良で欠場となった荒巻朋熈（４年）は急きょ別府大分毎日マラソンの出場を決めた。卒業後、ＩＴ関連の企業に就職し、競技の第一線を退く荒巻は、箱根駅伝を「引退レース」として全身全霊で準備していたが、昨年１２月３１日に胃腸炎と３８度の熱発のアクシデントが発生。当日変更で、小河原陽琉（２年）と交代。「このままでは終われない、という個人的な思いよりも、これまで僕を応援してくれた方々のために最後の走りをお見せしたい」と荒巻は静かに引退レースへの思いを明かす。

昨年の同大会では、青学大卒業を機に競技の第一戦から退いた若林宏樹さん（当時４年）が日本歴代７位、初マラソン日本最高、日本学生新記録（いずれも当時）の２時間６分７秒で日本人トップの２位と大健闘した。白石光星（当時４年、現住友電工）も日本人学生歴代記録７位（当時）となる２時間８分４２秒の好タイムで６位入賞。今年も別府大分で５人の青学大勢が旋風を巻き起こすか。レースの大きな見所となる。