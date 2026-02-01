©ABCテレビ

小縣アナウンサーと神戸の「こども本の森」で読み聞かせを行いました

阪神・淡路大震災から31年となった1.17を受け、防災・減災の大切さを子どもたちと一緒に考える時間に。

先日の1.17の朝5時46分、私も東遊園地で手を合わせました。震災の経験を、これからの私たちが繋いでいくことの大切さを改めて感じた想いから、防災の本を4冊紹介

子どもたちが一緒に防災ポーズを真似してくれたり、真剣に耳を傾けてくれた姿がとても嬉しかったです。

小さい頃から絵本が大好きな私にとって、たくさんの本に囲まれたこども本の森は、大切な場所。今回で2回目の読み聞かせでした

これからも、本を通して大切な想いを伝え続けていきたいです。

新貝まゆ