綱島悠斗がアントワープ移籍後初ゴール!! 野澤大志ブランドンも出場、枠内シュート浴びず完封勝利
[1.31 ベルギー・リーグ第23節 セルクル・ブルージュ 0-4 アントワープ]
アントワープのDF綱島悠斗が1月31日、ベルギー・リーグ第23節のセルクル・ブルージュ戦にフル出場して移籍後初ゴールを決めた。
2-0でリードする後半4分、DFゼノ・ファン・デン・ボッシュのクロスをMFティボ・ソマースが頭で折り返したボールに綱島が反応。ゴールの目の前からしっかりと押し込んで追加点を奪った。
綱島は今季東京ヴェルディから加入し、この試合が公式戦20試合目の出場でアントワープ加入後初得点。昨年6月の天皇杯・栃木SC戦以来となる公式戦でのゴールになった。
試合は4-0で勝利し、連敗を2で止めた。日本代表GK野澤大志ブランドンもフル出場し、枠内シュートは1本も浴びず完封勝利を収めた。
