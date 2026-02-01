川崎Fと福島が業務提携期間を延長!!「若い選手たちに貴重な経験と成長の機会を提供できている」
川崎フロンターレは1日、福島ユナイテッドFCとの業務提携期間を2028年6月30日まで延長することを発表した。
両クラブは24年2月1日から業務提携を締結しており、「両クラブ間での選手等の人材交流」や「スカウティングの情報ならびにチーム強化のノウハウの共有」を行っている。24年には川崎FからMF大関友翔が福島へ育成型期限付き移籍。川崎Fの吉田明宏社長は「J3ベストイレブンに選出され、復帰後もACLEや世代別日本代表で活躍するなど、国内外の舞台で大きく成長した姿を見せてくれています」と効果を示した。
吉田社長は続けて「また、松長根悠仁選手、由井航太選手も福島で多くの試合経験を積み、今季から復帰しました。こうした実例は、本提携が若い選手たちに貴重な経験と成長の機会を提供できている証であると考えています」と伝えている。
今季はMF永長鷹虎とDF土屋櫂大が福島へ育成型期限付き移籍する。
