脳動脈瘤ができやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「女性が脳動脈瘤」を発症する原因はご存知ですか？初期症状も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「脳動脈瘤」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

脳動脈瘤（のうどうみゃくりゅう）とは、脳の血管、特に枝分かれしている場所にできる、風船のような「コブ」のことです。大きさは直径1～6ミリほどが一般的で、ほとんどは10ミリ未満です。この病気は決して珍しいものではなく、人口の2～6%の人が持っていると言われています。自覚症状がほとんどないため、多くは脳ドックなどでMRI検査を受けたときに偶然見つかります。

この脳動脈瘤の最も深刻な問題は破裂する可能性がある、ということです。破裂すると「くも膜下出血」という命に関わる状態を引き起こします。くも膜下出血は、突然の激しい頭痛や意識障害を伴い、約半数が即死するか、昏睡状態に陥るとされています。たとえ命が助かっても、後遺症なく社会復帰できるのはわずか25%ほどで、非常に恐ろしい病気です。このため、破裂する前の「未破裂脳動脈瘤」をいかに見つけ、どう管理するかが、脳神経外科の重要な課題となっています。

脳動脈瘤ができやすい人の特徴

女性、高齢

性別で比べると、女性は男性の約2倍の頻度で発症するとされており、その背景には閉経後のエストロゲン減少が強く関連していると考えられます。年齢では、50～60代での発見が多いのですが、高齢になるほど動脈瘤を持つ人の割合も高まると推測されています。これは、加齢による血管の老化やもろくなることと、女性の場合は閉経後のホルモン変化が重なる時期であるためと考えられます。

高血圧の人、喫煙する人

脳動脈瘤は生まれつきの要素だけでなく、日々の生活習慣も発症や破裂のリスクを高めます。

高血圧は、血管に過剰な圧力がかかり続けることで、血管の壁へのストレスが増大し、動脈瘤の形成や拡大を促進します。喫煙は、血管の内側の細胞を傷つけ、血管の壁を弱くする強力な要因です。これらの生活習慣は、動脈瘤の形成や破裂を直接引き起こすだけでなく、血管の老化を早め、女性のホルモン的要因と合わさることで、リスクをさらに高める可能性があります。

特定の基礎疾患がある

脳動脈瘤を発生しやすい病気がいくつか存在します。たとえば、多発性嚢胞腎（たはつせいのうほうじん）という病気の患者さんは、そうでない人に比べて脳動脈瘤を持っている割合が著しく高く、家族にこの病気の人がいる場合は約16%、いない場合でも約6%と報告されています。他にも、結合組織疾患（マルファン症候群、エーラス・ダンロス症候群など）が知られています。

「女性が脳動脈瘤を発症する原因」についてよくある質問

ここまで女性が脳動脈瘤を発症する原因などを紹介しました。ここでは「女性が脳動脈瘤を発症する原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

脳動脈瘤ができたらやってはいけないことはありますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

脳動脈瘤が発見された場合、日常生活で血圧を急激に上昇させる可能性のある行為は控えるべきです。

まず最も重要なのは、急激な血圧上昇を避けることです。重い物を持ち上げる、激しい運動、強くいきむ動作（便秘時のいきみ、大声を出すなど）は控えるのが良いでしょう。また、熱すぎるお風呂やサウナ、急激な温度変化も血圧が変動する原因となるため注意が必要です。

喫煙はやめましょう。喫煙は動脈瘤が大きくなったり、破裂したりするリスクを著しく増加させるため、診断された時点で完全にやめる必要があります。

過度の飲酒も避けましょう。アルコールは血圧を不安定にし、処方されている薬との相互作用もあります。

ストレスや興奮も血圧上昇の原因となるため、可能な限り穏やかな生活を心がけてください。

ただし、過度に制限しすぎて生活の質を下げてしまう必要はありません。医師と相談しながら、適切な生活指導を受けることが重要です。

脳動脈瘤が何ミリ以上になると手術が必要なのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

脳動脈瘤の治療方針は、単純なサイズだけで決まるわけではありません。一般的に、脳卒中治療ガイドラインなどでは、直径5～7mm以上の動脈瘤が治療の目安とされています。しかし、日本人を対象とした大規模な研究によって、サイズだけでなく、患者さんの年齢、全身の状態、職業なども治療方針を決める重要な要素となります。最終的には、脳神経外科の専門医が一人ひとりを個別に評価し、患者さん・ご家族と十分に相談して治療方針が決定されます。

編集部まとめ

女性の脳動脈瘤は、一つの原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。最も重要な要因はエストロゲンの変動で、特に更年期以降のエストロゲン減少により、脳血管の保護機能が低下し、動脈瘤のリスクが高まります。

また、女性の脳血管は男性に比べて構造的に動脈瘤ができやすい特徴があり、これに高血圧や喫煙といった改善可能なリスク要因が加わることで、リスクがさらに高まります。

重要なことは、多くの危険要因は予防や改善ができるということです。血圧管理、禁煙、適正体重の維持、定期的な検診によって、脳動脈瘤の形成や破裂のリスクを大幅に減らすことができます。特に50歳以降の女性、家族に動脈瘤の人がいる方、持病がある方は、積極的に予防対策を行い、定期的な脳ドックを受診することを強くお勧めします。

脳動脈瘤は「沈黙の病気」とも言われますが、適切な知識と予防対策によって、その脅威から身を守ることは十分に可能です。気になる症状がある場合は、ためらわずに脳神経外科を受診してください。早期発見・早期対応により、健康な生活を維持することができます。

参考文献

頭痛診療ガイドライン2021

脳卒中のガイドライン2021（改訂2025）（日本脳卒中学会）