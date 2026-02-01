卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」のダブルスが2月1日、愛知県のスカイホール豊田で行われ、女子ダブルス準決勝では張本美和（木下グループ）／長粼美柚（木下アビエル神奈川）ペアが大藤沙月／横井咲桜（ミキハウス）組と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、決勝進出を決めた。

■張本美は松島との混合ダブルスでも決勝へ

今大会のシングルスで2冠を達成した張本美は、松島輝空（木下グループ）との混合ダブルスでも決勝に進出しており、4冠達成が現実味を帯びてきている。長粼との女子ダブルスでは、世界ランキング1位の経験を持つ大藤／横井ペアとの大一番に臨んだ。

第1ゲームは、張本美／長粼ペアが4連続ポイントで試合の流れをつかみ、5－1とリードを広げる。大藤／横井ペアもサービスからの好レシーブで追い上げを見せるが、張本美／長粼ペアが安定したレシーブで主導権を握り、終盤までわずかなリードを維持。しかし、大藤／横井ペアが連続得点でデュースに追いつく。緊張感の高まる中、張本美／長粼ペアが1本を取り切り、12－10で第1ゲームを先取した。

第2ゲームは、大藤／横井ペアが機動力を活かして2－4と先行。しかし、張本美のフォアの巧打が光り、5－4と逆転。ここで大藤／横井ペアがタイムアウトを取る。

タイムアウト直後はチキータで再びリードを奪われるも、6－6から長粼の一打で流れを再び取り戻し、連続得点で10－8とリード。今度は張本美／長粼ペアがタイムアウトを要求。終盤のラリー戦を制し、11－9でこのゲームも奪取。ゲームカウント2－0とし、勝利に王手をかけた。

第3ゲームは、後がない大藤／横井ペアが立ち上がりから攻勢を強め、0－3とリード。張本美のフォアで反撃する場面もあったが、3－6から横井のフリックとバックハンドが決まり、再びリードを広げる。さらに大藤の強打が炸裂し、3－11とこのゲームを取り返した。

第4ゲームは序盤から互いに点を取り合う接戦。3－3と拮抗した展開の中で、大藤／横井ペアが攻撃を強めるも、張本美／長粼ペアはラリー戦での連携が冴え渡る。5－6から長粼の鋭いチキータ、さらに続くロングラリーを張本美が制して逆転に成功。終盤の9－9から張本美がポイントを奪い、マッチポイントを握ると、最後は長粼が決め切り、激戦を制した。

一方の準決勝では、平野美宇（木下グループ）／木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）ペアが、昨年のチャンピオンである笹尾明日香／麻生麗名（日本生命）ペアに3－2で勝利。この結果、決勝では、昨季までTリーグ・木下アビエル神奈川でともにプレーした4選手が顔を合わせることとなった。