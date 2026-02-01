〈出産直後に「え、手はどうなってるの？」と…生まれつき右手がない“先天性四肢欠損症”の子を持つ美馬アンナ（38）が今でも忘れない、出産時の記憶〉から続く

俳優活動だけでなく、パーカッションバンド・BON-BON BLANCOなどで活躍してきた俳優の美馬アンナさん。2019年に出産した長男・リタさんは「先天性四肢欠損症」で、生まれつき右手がない。

先天性四肢欠損症の長男・リタさんを育てる美馬アンナさんに、これまでに経験した差別・偏見や、国内外の障害に対する受け止め方の違いを聞いた（写真提供＝本人、以下同）

「あ、うちの子は障害者なんだ」自らの“偏見”に苦しむ日々が続いた

――長男のリタさんは生まれつき右手がない「先天性四肢欠損症」ということですが、障害について知識などはありましたか。

美馬アンナさん（以降、アンナ） リタを産むまでまったく聞いたことがなかったので、先生から病名を言われた時も、「センテンセイ…シシ…“シシ”って何のこと？」という状態でした。

――そこから、すぐにスマホで調べたりして？

アンナ 出産後の入院中はずっと調べてました。「手がない 子ども」みたいな検索ワードからはじめて、「原因」もいっぱい調べて。自分の手を息子に移植する方法はないかと、海外の事例を調べたりもしました。

そんな中、どのページにも「障害」と書いてあって。それで「あ、うちの子は障害者なんだ」「普通とは違うんだ」とあらためて認識して、ショックを受けている自分がいました。

――ショックを受ける自分にもショックというか、障害に対する自分の偏見を発見したような気持ちにもなりましたか。

アンナ そうですね。その後も「こういう障害で手がないんです」と、障害について口に出せば出すほど、「この子は普通とは違うんで」と、マイナスなことを言っているような気がしてしまうし、そんな風に思ってしまうことも子どもに申し訳なくて。

「かわいい赤ちゃんね」とベビーカーをのぞかれると、反射的にブランケットでリタの右手を隠してしまったこともありました。

――育児している中で、自分は障害をネガティブなものと捉えていると気付かされるというか。

アンナ そういう自分も悔しくて、情けなくて。だから昔は公園から帰ってくる度に、玄関で泣きながら「ごめんね、本当にごめんね」と、息子に謝っていました。

同時に、こんな自分じゃないはずなのに、自分が気持ち悪い、という思いもすごくあって。

悩む日々から抜け出せたきっかけは？

――昔のアンナさんは違った？

アンナ 小学校の時は特別支援学級の子とも仲がよくて、「アンナちゃん、よく遊びに来るね」って先生に言われるくらい、当たり前にいろんな子と遊んでいたんです。

むしろ、障害とか肌の色とか言語の違いで差別するようなヤツがいたら、「お前、マジ気持ち悪いから」とかって怒るようなタイプだったんですよね。

なのに息子の障害がわかった途端、それを隠そうとしている自分について「本当に気持ち悪っ」と思ったし、親がそんなことでは、リタ自身も自分の手についてネガティブに受け止めてしまうのでは、という危惧もありました。

――産後すぐにSNSでリタさんの障害を公表され、前向きに受け止められている印象があったので意外です。

アンナ 前向きに頑張ろうと思ってSNSでも公表したのに、実際には全然笑えてない自分がいたんです。

そのことでますます、「言ってることとやってることが全然違うじゃん！ マジで自分キモッ」という思いがマックスになりまして（笑）、徐々にですけど周りにどう見られたっていい、と思えるようになって、ようやく吹っ切れましたね。

――夫の学さんも同じような葛藤を抱えていた？

アンナ 彼はそこも強くて、逆にリタの右手を出すというか、腕をまくったりしてました。「そもそも隠す必要なくね？ だってうちの子かわいいじゃん」みたいなノリですね（笑）。

ただ、「なんで手がないの？ なんで？ なんで？」とか、「本当にかわいそうね」とかってズケズケ言ってくる人には、さすがに閉口してましたね。

――そういう人、いるんですね。

アンナ いますいます。1回言えば分かるよ、って言いたくなるくらい、「かわいそうね、かわいそうね」って言ってくるおばさんに絡まれて、サーッと逃げたこともありました。

「本当にかわいそうに。お母様も大変ね」と、電車の中で声をかけられて逃げられないこともあって。ひたすら「そんなことないですよ〜」って返しつつも、心の中では「あんたが一番かわいそうだよ！」って言い返して（笑）。

日本と海外、「障害」に対する反応の違いとは？

――年代や地域、国内と海外などで障害に対する反応に違いはありますか。

アンナ 海外だと、障害のことを伝えても、ただ「へぇ、そうなんだ」みたいな反応が多いです。グアムのホテルで「できることとできないことがあるからサポートしてほしい」と伝えたら、「オッケー。りょ」みたいな感じで返ってきましたね。

これもグアムですけど、外国の子が息子の手のことを聞いてきたので、「生まれつきだよ」って返したら、「ふーん。じゃ、遊びに行こっか」みたいな。あんまり深刻な感じもないというか。

「君は手がないよね。僕はここに入れ墨入ってるよ」とか、「君は手がないけど、僕の肌は黒いよ」みたいに、「そんなもの、みんな違うぜ」という“個”をそのまま受け止める姿勢を感じますね。

一方で、日本だと、その子や家族の苦労まで理解してあげようとする“情”があるというか。ある意味、深すぎるぐらいの優しさがあるのかなって思います。

――日本で「手どうしたの？」と聞かれて、「生まれつきなんです」と返した後の空気が重くならないかとか、そういう心配はありますか。

アンナ 皆さん、すごく空気を読んでくれますね。「でも、リタ君は何でもできるもんね！」みたいに、障害はあるけど、かわいそうじゃないですよねというニュアンスで、すごく気をつかってポジティブな方向に持っていってくれようとすることもあって、逆に切ない時もあります。

――アンナさんが楽なのは、海外スタイルですか。

アンナ そうですね。息子はインターナショナルスクールに通っていて、新しい担任には事前にいつも手のことを説明するんですけど、皆、「オッケー。任せて」って、軽い感じです。

入学前の学校説明会の時、校長先生に「障害児に対する受け入れ態勢はどうなっていますか」と聞いたら、「っていうかあなた、なんでそんな心配してるワケ？ それがそもそも駄目じゃない？」って言われたくらいで。

――自然なこととして、当たり前に捉えている。

アンナ 「これからいろいろ学んで成長していく子どもを学校全体でサポートしていくから、まったく何の問題もない。だからあなたはもっと子どもを信じてあげて」と言われて、すごく気持ちが楽になったんですよね。

障害に対する考え方が日本と違うのかなというのは、インターナショナルスクールの先生たちを見ていても感じます。まあ、聴覚障害があるキャラクターがマーベルの映画に出る時代ですしね。私にとってはそういった反応も面白いし、自分の性格上、向いてるのは海外のスタイルですね。

第2子の妊娠・出産で感じたこと

――2023年には第2子となるララさんを出産されました。リタさんのこともあり、出産前にはいろいろと検査をされたそうですね。

アンナ 早い段階で精密検査専門の病院に行って検査をしました。こんなに細かく見てくれるんだと感動したのと同時に、リタの時も同じように検査していたらもっと早く気づけたのかな、と思ってしまって。

――前回、リタさんの障害に早く気付けなかったことで、ご自身や周りを責めてしまったというお話がありました。

アンナ リタの誕生から6年経って、彼の障害は誰のせいでもないととっくに受け止められていたと思ってたんですけどね。何年経ってもまだ後悔している自分もいるんだなと、ちょっと複雑な気持ちになりました。

――妹ができて、リタさんはどんなお兄さんになってますか？

アンナ 彼の優しさが爆発してて（笑）。ララはそんな兄の優しさに甘えて、リタはやられっぱなし、という感じですね。

――優しいお兄ちゃんなんですね。

アンナ 妹に殴られることが多いんですけど、我慢できなくてやり返す時にも、「ママ、ララにやり返してもいい？」って許可を求めてきます（笑）。

リタが優しく妹を愛でているのを見ているのが今一番、幸せかもしれないですね。夫とも、「こんな幸せが待ってるとはねぇ」って、よく話してます。

