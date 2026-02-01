〈毎日、息子に「ごめんね」と泣いて謝る日々…生まれつき右手がない“先天性四肢欠損症”の子を育てる美馬アンナ（38）が、それでも前を向けた理由〉から続く

子役として芸能キャリアを歩み始め、パーカッションバンド・BON-BON BLANCOのボーカルなどでも活躍してきた俳優の美馬アンナさん。生まれつき右手がない「先天性四肢欠損症」の長男・リタさんの子育てを機に、現在は障害についても積極的に発信する。

先天性四肢欠損症の長男を育てる美馬アンナさんの「子育て術」とは？（写真提供＝本人、以下同）

「右手がない」長男の育児で、意識していること

――今リタさんは6歳ということですが、自分の障害について自覚しはじめたのはいつ頃？

美馬アンナさん（以降、アンナ） 3歳くらいにははっきりわかっていたと思います。

その少し前から、両手でおもちゃを持ちたいのにうまくできないっていうのを目で訴えてきたり、手首までしかない右手を「なんだこの手は」って感じで、しげしげと眺めていたり。公園で遊んでいる時も、周りの子みたいにブランコの鎖を持てなくて「どうしようどうしよう」となっていることもありました。

――困っている時は助け舟を出す？

アンナ 小さい時から、最初は見守るようにしていて。リタから「助けて」と言ってくるまでは絶対に声をかけないようにと、そこは徹底してます。

――自分で考えてまずはやってみてほしいということで？

アンナ そうです。自分の頭で考えて、ベストな方法を編み出していくことを習慣づけてほしいという思いがあって。親の助けなしでは何もできない・はじめられないでは、これからの人生、1人で生きていけないですからね。

だからまずは、ケガしてもいいから見守るようにしています。

――じっと待つのは勇気がいりますね。

アンナ それこそフィジカルなことだけでなく、お友だちから「おててどうしたの？」って聞かれたりするじゃないですか。そういう時もまずは見守って、リタがどう返すか、様子を見ていました。

リタが「悲しい」って方向性になりそうな時には助けに入りますけど、小さい時から、「自分のことは自分で説明できるようにしなさい」と、口酸っぱく言っています。

「手がないから〇〇できない」と言われたときは……

――リタさんの就学にあたっては、いじめや差別への不安もあったそうで。それもあってインターナショナルスクールを選ばれたんですか。

アンナ 将来、働く場所などで差別を受けるかもしれないという思いがあって、英語という“武器”を持たせてあげたいと、インターナショナルスクールを選びました。日本でダメならすぐに海外も選べる状態を作ってあげたかったんです。

一方で、心配していたいじめについては、全くなかったことにビックリしています。まだ今は1年生だし、これからという可能性は大いにあるとは思うんですけど、「やられたらやり返せ」ぐらいの勢いで本人には話してます。でも、妹にもやられっぱなしなんで、どうでしょうね（笑）。

――リタさんは3歳頃から自分の障害について理解していたということですが、6歳になり、向き合い方に変化はありますか。

アンナ 障害を言い訳にしてほしくないと常々思っているんですけど、時々、「手がないからできない」とリタが言うことがあって。

皆に愛されまくっている甘やかされボーイなせいか、「だって」とか「でも」と言い訳することも多いんですよね。

――子どもって、成長と共に“ズルさ”も覚えていきますしね。それがかわいいこともありますけど。

アンナ そうそう。だから、「考えもしないで“できない”っていうのは、なしじゃない？」って言ってます。「できるように一緒に考えようよ」と、話し合いの時間を設けたり。

とにかく、自分のことは自分でやる。言い訳をしない。その辺は厳しく言っていて。たとえば、自分で履きやすいように紐タイプじゃなくマジックテープの靴を選んでるんですけど、それでも「でーきーなーい」となったら、「ママはリタがどうやったらやりやすいか考えて選んできてるんだから、自分でやれるものはやりなさい」とビシッと言ってます。私がやらないと周りが甘々ということもあり（笑）。

――リタさんの障害がわかったばかりの頃は「泣いてばかりいた」ということですが、6年経って親子ともども強くなったなと感じますか。

アンナ 本当に強くなったと思います。今はもう、「どう思われたってかまいませ〜ん」って感じです（笑）。

だけどやっぱり、ふと切なくなることもあるんですよ。

「明日目が覚めたら、手が生えてたらいいのにな」と言われることも……

――それはどんな瞬間に？

アンナ YouTubeで、AI動画だと思うんですけど、手が取れた人が、もう一回生えてくるようなトンデモ動画がいっぱい流れてきて。それを見たリタが、「明日目が覚めたら、手が生えてたらいいのにな」と、ポツリと言うことがあって。

――アンナさんはどんな風に応えるんですか。

アンナ 毎回本当に迷うんですけど、最近、「そんなことないから」って返しに行き着いて。

――ズバッとストレートに返すと。

アンナ ずっと悩んでましたけど、きれいごとを言って夢を見させても彼のためにはならない、っていうのが私なりの答えで。「あれはAIの動画で現実には起きないし、実際にあったら怖いから」みたいな感じで、サバサバ答えてます。すごい気持ちがえぐられる時はあるんですけど。

あとは、お友だちから「リタのおてては壊れてる」って言われてたみたいなんですけど、それをずっと私たちには言ってこなかったことがあって。

――嫌な目に遭ったらすぐ話すように伝えていた？

アンナ 何かあったらすぐにお母さんたちに言ってね、と話していたんですけど、自分で我慢できるって判断したのかな。結局、耐えきれなかったのか教えてくれたんですけど、負担だっただろうなと思いました。

私自身は強くなったけど、彼自身はまだまだこれからなので、ちゃんと見てあげなきゃなと。

――リタさんの場合、手のことがコミュニケーションの始まりになることが多い？

アンナ そうなりがちですよね。公園とかで遊んでると、次から次へと新しい子から「どうしたの？」「何で手がないの？」って質問攻めにあいますから、本人的には「またかよ」という感じではあるかなと。

でも、それもしょうがないよ、とは話していて。「リタも『なんで？ なんで？』ってママによく聞くじゃん。それと同じで、『なんで？』って聞かれたことに対してリタがちゃんと答えてあげれば相手も理解してくれるし、理解してくれなかったらその時はママが助けてあげる」と話してます。

必死に社会に対応しようとしている彼を見ると、本当に愛おしいですね。

互いにストイック、プロ野球選手だった夫との「なれそめ」は……

――夫の学さんと、子育てのスタンスは似ているのか、違いが結構あるのか、いかがですか。

アンナ 夫婦ともにやらせたいことは一杯ありますけど、本人が好きじゃないことをやらせても意味がないよね、という部分は合致してますね。お互い、学業も仕事も人に言われてやるものじゃない、という育ち方をしてきていて、ある意味、野放しといいますか。

――ストイックにひとつの道を突き詰めてきたお2人ですもんね。

アンナ なので、自分ではじめたことをすぐに放り出すようなことがあると、怒ります。「やるって言ったのはお前だ！ 最後までやりなさい！」みたいな（笑）。

野球のことはほとんど知らなかったのに、「プロ野球の妻」に

――学さんとのなれそめについてもお聞きしたいのですが、もともとアンナさんは、野球はお好きだったんですか。

アンナ それまではまったく野球を見なかったので、日本にプロ野球チームがどれぐらいあるのかとか、それこそルールもよく知らないレベルだったんです。父は巨人ファンだったんですけど、ナイターを見ていると、「もう消してよ」みたいな、そういう感じで。

――縁もゆかりも無いスポーツだったんですね。

アンナ でも、芸能界にいると野球選手との食事会にはよく誘われていて。

――本当にそういう世界があるんですね。

アンナ なんですけど、自分は媚を売れないタイプだし、サラダの取り分けとかお酌も絶対したくないから、ずっと断ってたんです。もっと言うと、大嫌いでした。

でも、たまたま父が見ていたスポーツ番組に出ている夫を見て、一瞬で、「この人絶対いい人だ！」って、ビビッときちゃったんですね。

――一目惚れというか。

アンナ 完全にそうですよね。しかもそれまで全然男運のない人生だったので、そんな私が「絶対にこの人だ！」となってしまって。

――それはちょっと危険そうな。

アンナ 本当に危ないですよね（笑）。だけど気持ちが抑えきれなくて、友人に紹介してもらって、会うことになったんです。

