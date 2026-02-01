グラビアアイドルの都丸紗也華（29）と都丸亜華梨（24）が1日、都内で姉妹として初の写真集「とまるtoとまる」（扶桑社）の発売記念会見を開いた。

姉の紗也華は「姉妹での写真集は2人でグラビアを始めたときからの夢。かなえることができてうれしいです」。亜華梨は「私は紙の写真集は初めて。やるならおねえちゃんとやりたいと思っていました。ワクワクしています」と話した。

沖縄・宮古島で撮影。沙也華は「宮古島は初めてでしたが、SAPが楽しかった」。亜華梨は「私にとっては沖縄自体が初めて。奇麗な海が広がっていました。透明で、魚が見えてすごかった」。

タイトルの「とまるtoとまる」について、亜華梨は「衝撃だったのは『TT姉妹』が候補に挙がっていたこと」。沙也華は「今回はやめました。平仮名でかわいいと思います」と笑顔を見せた。

互いについては沙也華は「お尻がプリッとしていてうらやましい」。亜華梨は「お姉ちゃんがグラビアを始めたときから見ていて、目力がすごい。アンニュイな目も、にらみつけて来るような鋭い目をすごい」と笑顔を見せた。

写真集の点数について聞かれると「100と100で200点」。母親の反応について「2人での写真集を見たいといっていたので、本当にめちゃくちゃ喜んでくれた」と声をそろえた。

◆都丸紗也華（とまる・さやか）1996年（平8）9月26日、群馬県生まれ。13年に映画「絶叫学級」で女優デビュー。14年、グラビアデビュー。実写恋愛シミュレーション「ハムコイ−ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々」出演予定。157センチ。B88−W58ーH84センチ。

◆都丸亜華梨（とまる・あかり）2001年（平13）年11月20日、群馬県生まれ。17年に芸能界デビュー。23年アイドルグループ「ワタシズム」。157センチ。B89−W62−H89センチ。