俳優活動だけでなく、パーカッションバンド・BON-BON BLANCOのボーカルとしても活躍してきた美馬アンナさん（38）。2014年、当時プロ野球選手だった美馬学さん（現：千葉ロッテマリーンズコーチ）と結婚し、生まれつき右手がない「先天性四肢欠損症」の長男・リタさんの子育てを機に、現在は障害についても積極的に発信する。

「この人だったら遊ばれてもいいや」とまで思った

――2014年に学さんと結婚されましたが、出会いのきっかけはたまたま見ていたテレビ番組だったそうで。

美馬アンナさん（以降、アンナ） スポーツ番組で、「東北楽天ゴールデンイーグルスのルーキーに、ゴルフの石川遼選手に似ている人がいる!?」みたいな企画をやっていたのをたまたま見て。

で、「3・2・1」のカウントダウンで彼が振り返った瞬間、時が止まりました（笑）。

――心を射抜かれたというか。

アンナ 本当にそうですね。テレビを見終わる前に、速攻でツテのありそうな知人に連絡して、「“みうま”って人いるでしょ、楽天ってチームに入ったばっかりの人みたいなんだけど」って（笑）。野球も知らなければ、「美馬」も読めなかったんです。

――その後、初めて学さんと会った時はどんな感じでしたか。

アンナ 小学生の時から業界にいるので昔からいろんな芸能人の方にお会いしてきましたが、その誰よりも大物に会った感覚というか……どんな時でも食欲旺盛な私が緊張でパスタも喉を通らなくなっちゃって。もう完全に乙女になりました（笑）。

――会う前の期待値が高すぎると、逆にがっかりすることもありそうですが……？

アンナ 美馬っち（学さんの愛称）は期待を軽々と超えてきましたね。最後の最後、「さようなら」をするその瞬間まで本当にいい人だったんです。

それまで全然男運のない人生だったんですけど……自分の目に狂いはなかったと思いましたし、たとえ裏の顔があったとしても、この人だったら遊ばれてもいいやって、それくらいの勢いでした。

――もともと結婚願望はあった？

アンナ まったくなかったですね。父がアメリカ人、母が日本人で旧姓は「サントス」なんですけど、自分の苗字が好きすぎて、たとえ結婚するとしても自分の姓は絶対変えないつもりでいたくらいでしたし。でも、彼に会ったらそれすらもどうでもよくなって。

結婚後、新しい事務所に移った時、「芸名も“美馬アンナ”でいいんじゃない？」って言われて、私もすんなり「ですよね」って。「サントス・アンナ」への未練はどこへ行ったんだと（笑）。

夫は「プロ野球選手の妻」像を押し付けなかった

――「プロ野球選手の妻」になるという部分で、プレッシャーはありましたか。

アンナ 昔は「野球選手の妻たるもの、こうあらねば」みたいな暗黙のルールがかなりあったと思うんです。

例えば、アスリートを支えるための資格を持ったり、体調や試合のスケジュールを考慮したご飯を作ったり。かなり昔の野球選手だと、手を痛めないように重いものは全部妻に持たせていた、という話も聞いたことがあります。

でも、彼は基本的に自分のことは自分でやります、という人で。試合前に鶏肉が食べられればいいかな、程度なので助かりました。

――アンナさんは仕事もずっと続けられていますよね。

アンナ “野球選手の妻文化”の中には、妻は仕事をやめて旦那に尽くさないといけない、という考え方も根強くあったと思いますけど、彼はお付き合いしていた時から、「アンちゃん（アンナさんの愛称）はアンちゃんの好きなことを楽しくやっていてね」という人なんです。

そのスタンスは結婚後も子どもを産んでも変わらなくて、「アンちゃんはやりたいことをやって。それに俺もついていくし、子どももついていくだろうから」みたいな、そんな感じ。

移籍も「家族ファースト」で決断してくれた

――学さんはプロ野球選手としては珍しいタイプなんですかね。

アンナ そうかもしれないですね。ただ、私も最初は舞台の仕事を続けてたんですけど、拘束時間が長いので本当に一緒にいる時間がなくなってしまって。当時彼は楽天の所属だったので、本拠地の仙台と東京だと距離があるし、怪我の多い選手でしたが、手術の時も付き添ってあげられず。

そうした中で、私自身が仕事に集中できなくなっていたこともあり、彼から求められたわけではないんですけど、仙台を拠点にした仕事に切り替えて、公私のバランスが取れるようにしていきました。

――プロ野球選手の妻だからということではなく、互いのライフスタイルに合わせて変化をさせていったということで。

アンナ 逆にリタの障害がわかった後は、子どものサポートや私のメンタル面を考慮して、夫が私の実家に近い千葉ロッテマリーンズへ移籍してくれました。本当に感謝しかありません。

――社会的に求められる、“プロ野球選手の妻像”に疲れるようなことはなかったですか。

アンナ プロ野球選手の妻ではありましたけど、それはたまたま好きになった人がプロ野球選手だった、というだけなんですよね。

だからこそ、「妻だから◯◯しなきゃいけない」なんて誰が決めたんだ、みたいな反発心はずっとありました。

――時代が変わりつつあるとはいえ、まだまだ何か求められる振る舞いもあるんですか？

「旦那が大変な時に、嫁はのんきにランチかよ」

アンナ 夫の成績が悪い時にはSNSを更新できないというか、何も言っちゃいけない空気はありましたね。

――夫が試合に負けた日に、たとえばランチの写真をアップするとか？

アンナ 分かりやすく言うとそんな感じですね。「旦那が大変な時に、嫁はのんきにランチかよ」みたいにファンから言われがちなんです。

でもそれって、妻を夫の“付属物”としてしか見てないってことじゃないですか。「プロ野球選手の妻はこうあるべし」なんて勝手に決められること含め、私はご勘弁って感じだったので、気にせずやりたい放題してました（笑）。

――SNSで攻撃に遭うこともある？

アンナ ありましたね。「お前がいるからチームがダメになる」とか「もうやめろ」とか、果てしなかったです。それこそリアルでも、球場で観戦していて隣に私がいるのをわかっていて、「美馬、もう引退だな」ってわざと言ってくる人もいました。

そういう言葉に対しては全部、「じゃあお前がやってみやがれ」に尽きますね。

――選手や家族の苦労や努力も知らずにあれこれ言ってくる人が多いと。

アンナ 夢を売るお仕事ですし、華々しい世界なので活躍して当たり前と思われがちですけど、特に引退前の2年間は本当に苦労の連続でした。

ちょっと良くなったと思ったら、次の日には冷蔵庫の扉を開けるのも難しいほど激痛に襲われて、また振り出しに戻って。暗闇の中でひたすら自分と向き合ってきた彼を知っているので、心無い言葉をかけてくる人に対しては、「悪いけどあなたには絶対できないよ」って思うだけですね。

――試合結果やコンディションの良し悪しでご家族が気をつかう部分もあった？

アンナ 彼はあまり家に持ち込むタイプではないので、その点も楽でしたね。

とんでもなく打たれちゃった時は、なんて声かけようかなって一瞬考えたりもしましたけど、生きてればそんな日もありますよね。だから、勝っても負けても、彼以上に悲しまず、彼以上に喜ばない、というのは心がけていたかなと思います。

引退を告げられた時の心境は……？

――引退が決まった時は、家族としてホッとする気持ちもありましたか。

アンナ 苦労をそばで見てきましたが、私自身は何もしてあげられることがなく、やっぱり辛い時もありました。

そんな中で、「引退しないか」と球団から言われた時、彼が「もう痛みと戦わなくていいと思うと安心した」と言っていて。今まで人のためにばっかり生きてきた人なので、私からは、「今回ばっかりは自分のために選択していいんじゃない？」と声をかけました。

――リタさんの障害がわかった時にも、学さんの強さを感じたというお話でしたよね。

アンナ 小柄な身長や度重なる怪我など、コンプレックスと闘い続けてきた人なので、精神力の強さといったら、私個人としては野球界の中でもかなり上位に入るんじゃないかなと思ってます。

そういった苦労を乗り越えてきていることもあるし、何より、障害があろうとなんだろうと、とにかく子どもがかわいいというのが、今は一番の強さになっている気もします（笑）。

――昨年9月の引退試合の始球式では、リタさんが登板していました。

アンナ それまでなかなか試合に出られない中、一緒に過ごす時間が長かったこともあって、「パパって本当に野球やってるの？」とリタも疑問に思うくらい、普通の優しいおじさん、という感じだったんです（笑）。

でも、引退にあたって千葉ロッテマリーンズの皆さんが心のこもった演出をしてくださったこともあって、「この人、やっぱり本当にすごい人だったんだ」と改めて感じることができました。

引退後、リタは「僕と長くいてくれるならどんな仕事でもいいよ」と言っていたんですけど、コーチになったらまた忙しくなってしまって、ちょっとがっかりしているみたいです。

発信を続ける中で、障害者・マイノリティ差別に思うこと

――現在はご夫婦で障害について積極的に発信されています。

アンナ 私がリタの障害を知った時、当事者の方やそのご家族の発信に本当に助けられたんです。だから今度は、自分が誰かのために障害のことをもっと知ってもらう役割ができたらいいなと思っています。それは夫も同じ思いですね。

――一方で、SNSでは障害者といったマイノリティへの差別や偏見も見受けられます。今の風潮をどのように感じていますか。

アンナ 体調を崩しやすいとか、視力が悪いとか、もっときれいになりたいとか、世の中にはいろんな不便やコンプレックスを抱えている人がいて、それは“障害”と名のつくものだけじゃないですよね。

にもかかわらず、“障害者”だけを差別するのはよくわからないし、キツイ言い方ですけど、そんなことをする方がよっぽど心の障害じゃないですか、と言いたくなります。

「あなたはそれが不便なんだね。私はこれが不便」で、それ以上でもそれ以下でもない。互いに尊重し、支え合うことができる差別のない社会が、結局は、誰にとっても生きやすい社会だと思うんです。

