照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。最後の土俵入りには長男・テムジン君も登場。3歳ながら堂々たる振る舞いに、ファンの間で反響が広がった。

大の里、豊昇龍の両横綱を従えての最後の土俵入り。照ノ富士の長男・テムジン君は、大の里に抱っこされて、泣くこともなく静かに父の雄姿を見届けた。

土俵入りを終えた父に抱きかかえられても、キリっとした表情は不変。“横綱級”の存在感を見せる3歳には、ネットでも様々な声が上がった。

「この落ち着きようといい、将来大物になりそうだね」

「テムジン君、大物感がすごい…」

「照ノ富士最後の土俵入り、もちろん感動したけど、それ以上にテムジン君が可愛すぎて！！」

「テムジンくん3歳にしては落ち着きすぎじゃないか？？？？？？？？？？？？？？？？」

「てむじん君は泣かずに堂々としてて人生何周目？って思う」

照ノ富士は昨年の初場所中に現役を引退。幕内優勝10度を誇る。この日のあいさつでは、「多くのお客様に足を運んでいただき、誠にありがとうございました。今後は次の世代を育て、相撲界に恩返しできるように一層精進いたします」と話していた。



