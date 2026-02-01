〈まったく運動しない“30歳ぽっちゃり女子”が10カ月でフィットネス日本一に!? 安井友梨（42）が選んだ「究極の食生活」と、周囲の意外な反応〉から続く

「食事制限もあるので、一緒に食事するのは1年でお正月くらい」

【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さん

ビキニフィットネス国内10連覇、世界一にも輝いた安井友梨さん（42）は、東京と名古屋で離れて暮らす夫との関係をそう語る。

会社員時代に"単身赴任"を決意したとき、勤めていた外資系の会社が撤退して職を失った日、そして毎日1時間の電話……。過酷なトレーニング生活を常に支える夫との不思議な関係性について話を聞いた。



安井友梨さん

――安井さんは世界大会に出ている間も、最近まで会社員生活と両立していたんですよね。

安井 そうですね。新卒で証券会社に入社して、転職はしましたけど3年前までフルタイムで働いていましたね。

「飲み会の帰りにラーメン屋で一人反省の日々でした」

――どんなお仕事をされていたんでしょう。

安井 最初の証券会社では新規開拓の担当で、「1日に100枚の名刺をもらってくるのが目標」という感じでしたね。家へ行ってチャイムを押してもお話してもらえないし、電話をかけても断られるか怒鳴られるか。夜の9時くらいに終わっても、そこから飲み会。帰りにラーメン屋で一人反省の日々でした。土日は疲れ切って夕方まで爆睡して、ほとんど外にも出ませんでしたね。

――3年働いた後、外資系の銀行に転職したのは営業がイヤだったから？

安井 それも大きいですね。オーストラリア・ニュージーランド銀行の名古屋支店ができるというので応募して、営業事務として採用されました。でも「もう営業はうんざり」と思って転職したのに、入社してしばらくしたら「営業に行ってください」と言われて本当に驚きましたけど（笑）。

――その銀行で14年勤めることになりますが、前の職場と何が違ったんですか？

安井 商品ごとの目標は問われませんし、お客様のニーズを理解して自分がよいと思った最適なご提案ができるようになったのが、自分に合っていると思いました。

ただ必ずしも誰でも知っている金融機関ではなかったので、新規顧客開拓では1000件アタックしてようやく1件……という世界です。

ただトレーニングを始めて、昨日できなかったことが今日はできた、100キロのバーベルも上がったという経験をしたことで、仕事でも「とりあえずやってみよう」という積極的な姿勢になったんです。

――それなのに辞めてしまったのは何か理由があったんですか？

安井 私は65歳まで働くつもりで、名古屋支部が閉鎖された時は単身赴任で東京支店にまで移ったんですけど、銀行の日本撤退が決まってしまったんですよ。ある日急に従業員が集められて「年内で閉業です」と。つい前日まで新しいプロジェクトの相談をしてたのに、次の日からみんな一斉に転職活動をはじめていました。

――安井さんは転職は考えなかったんですか？

安井 名古屋に戻るか、転職先を探すか……と悩んで夫に相談したら「安井友梨の転職先は安井友梨しかないぞ」と言われたんです。「今までフルタイムで働きながらトレーニングしてきたのはすごいけど、仕事を辞めることでできるようになることもあるんじゃないか」と。それで東京に残って、フルタイムの仕事と両立した状態ではできなかったことをやってみると決めました。

「最初は鶏肉のササミばっかり食べていたんですけど、食べ過ぎて恐怖症というか…」

――金銭面での不安はありませんでしたか？

安井 正直ありました。銀行が寮として借りていたマンションに今も住んでいるんですけど、自分で家賃を払うようになったら高くて驚きました。結婚はしていますけどお財布は別なので、銀行の退職金がなかったらすぐ名古屋に帰っていたかもしれません。

――フィットネスは食べ物もお金がかかりそうですよね。

安井 エンゲル係数すごいですよ。最初は鶏肉のササミばっかり食べていたんですけど、食べ過ぎて恐怖症というか、見るのも無理という感じになってしまったんですよ。それで馬肉を食べるようにしてるんですけど、値段が鶏肉の数倍なので大変です……。

――そしてもちろんトレーニングにも。

安井 パーソナルトレーニングなので結構かかりますね。基本的には赤字で、いまは銀行の退職金を切り崩して生活している状態です。そんなわがままをさせてくれている夫には本当に感謝しています。

「夫によく言われるのは、『カッコつけるな』ということ」

――夫の川口真輝さんもボディビルの大会などに出場されているんですよね。

安井 20代前半で付き合いはじめた時にはもうジムに通ってましたからね。ただ当時はジムに行っている人を「変な人」だと思っていたので、一度だけトレーニングを見に行った時も全然興味を持てなくて、卓球台で1人で遊んで時間を潰していました。何年間も「何が楽しいんだろうなぁ」と思っていましたし。日焼けサロンにほぼ毎日通ってるのは今でもよくわかりませんけど（笑）。

――30歳でビキニフィットネスをはじめて、2018から東京で一人暮らしだともう7年くらいは別々に暮らしているということですか？

安井 そうですね。だいたい土曜日に私が名古屋に帰って、日曜日に東京に戻ります。食事制限もあるので、一緒に食事するのは1年でお正月くらい。でも、毎日1時間くらい電話で話すんですよ。

――毎日そんなに何の話をするのですか。

安井 結婚する前からSNS発信をサポートしてくれてましたし、私がプロデュースしているトレーニンググッズや食品を販売する会社の経営にも携わってくれています。

よく言われるのは、「自分のことは気にせずカッコつけるな」ということで、ワークショップでお会いする方々が等身大の自分を認めてくださっているのをもっと信じようと言われます。SNSにアップする写真の候補も毎日100枚ぐらい送って決めてもらっています。私がカッコいいかなと思って撮った写真はなかなか採用されないんですけど。

――それに毎日付き合ってくれるのは優しいですね。

安井 「もういい加減にして、全部一緒じゃん」とは言われますけどね（笑）。でも微妙な角度とかが自分ではどれがいいのか全然決められなくて。

――すごくテキパキ判断しそうなのに意外です。

安井 優柔不断なのは昔から変わりませんね。やると決めたことを頑張るのは得意なんですけど、何かを決めるのは今でも苦手意識があるかもしれません。

世界一になったとき、号泣した夫

――一緒にトレーニングすることも？

安井 それもお正月くらいですね。私のパーソナルトレーナーがお休みの間だけ、名古屋で一緒にジムへ行ったりはします。

――毎日並走して、2024年に安井さんが世界一になった時はどのような反応でしたか？

安井 感極まって号泣してました。夫にはこの10年かなり迷惑をかけてきたと思うんです。でもずっと「やりたいようにやってこい」というスタンスで応援してくれて。名古屋から転勤する時も「東京で勝負した方がいい」と送り出してくれたし、銀行を辞める時も「東京の方が指導環境がいいなら残った方がいい」と見守ってくれたので。その恩返しは絶対にしないといけないですね。

――恩返しはやはり大会ですか？

安井 そうですね、私の今の夢は「一般クラス」で世界一になることです。2024年の世界一は「年齢別」の部門だったので、一般クラスで10代の子たちと並んで戦って優勝したい。年齢は関係ないということを証明したいんです。

2025年の世界選手権は悔しい結果でしたけど、人生を振り返ると負けから学ぶことが本当に多くて、諦める気はありません。

（二瓶 仁志）