〈中学生で体重70kg超え、家族からは「象みたい」と…フィットネス国内10連覇の絶対女王・安井友梨（42）がコンプレックスの塊だった子供時代〉から続く

「お腹がボンと出ていて、脚も太くて、全体的にムチっとしていたんです。だから、小さいころからコンプレックスの塊でした」

【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さん

体型のコンプレックスを抱えて10代20代を過ごした“ぽっちゃり少女”だった安井友梨さん（42）は、30歳で初めてトレーニングに触れてビキニフィットネスの世界で国内10連覇、2024年には世界大会でも優勝。

長年のコンプレックスがトレーニングによってどう変化したか、世界大会で打ちのめされ、「日本人がダメなんじゃなくて私がダメなんじゃないか」と悩んだ時期、そして3週間前に足を骨折し最悪のコンディションで臨んだ世界大会での意外な順位について話を聞いた。



安井友梨さん ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

――ビキニフィットネスを始めたきっかけはどんなものだったのでしょう？

安井 母がジムに通い始めて、半年で20キロ痩せたのを見たんです。私もずっと体型がコンプレックスを抱えながらもどこかで諦めていたんですが、「同じ血が流れている母に痩せられるなら私も痩せられるはず」と思って。「ペア割引で安くなる」と誘われてジムに入会しました。

「これを逃したら一生このままかも」という30歳の焦り

――効果はすぐに出ましたか？

安井 しばらくは会社帰りにジムにあるお風呂に入るだけで、全然痩せませんでした。それでトレーナーに相談したら「目標がないからダメ」と、なりたい体型の写真を持ってくるように言われたんです。最初の目標は菜々緒さんや米倉涼子さんだったんですけど、自分が芸能人の方と同じようになれるとは全然思えず、その後ビキニフィットネスの初代チャンピオンで同じ名古屋出身の荻山はるかさんを見つけて、「一般人でもこんな風になれるんだ」と衝撃を受けました。

――荻山さんは自分の延長上にいた？

安井 芸能人より身近に感じたのは確かですね。それで荻山さんが通っているところを調べたらボディビルのジムで、「わっ」と思ったんですけど、勇気を出して電話して次の日に行きました。当時30歳だったので「これを逃したら一生このままかも」という焦りもあって、すがるような気持ちでした。

――そこで柏木（三樹）トレーナーと出会うわけですね。

安井 ジムへ行った初日に「やるなら大会に出て、優勝を目指そう」と言われて、その日から真剣にトレーニングを始めることになりました。

――大会を目指すトレーニングはやはりハードなんですか？

安井 実は意外とそうでもなくて、最初は1時間半のパーソナルトレーニングが週2回あるだけでした。しかも私は姿勢がとても悪かったので、最初の1時間は姿勢を治すマッサージやストレッチで、実際のトレーニングは30分くらい。それもバーベルなどは使わず腕立て伏せやスクワットなどの軽いメニューばかりでした。

――それでも体は変わっていったのですか？

安井 3カ月くらいしたら目に見えて変わってきましたね。生まれてから一度も自分の腹筋を見たことがなかったんですけど、「自分もここに筋肉があったんだ」と初めて気づいたり。

太っていた頃はお尻が四角く垂れているのがコンプレックスだったんですが、丸くなって、グッと上がりました。お尻が上がると脚も長くなるんです。自分のコンプレックスが裏返って、長所になっていくのが感動的でしたね。

会社で「重い病気らしい」と噂になり、家族も「ふくよかでよかったのに」

――周囲からも褒められましたか？

安井 それが、最初は周りからすごく心配されていたんです。それまで食べ放題に行っていたのが急にささみとブロッコリーと玄米しか食べなくなり、どんどん痩せていく私を見て家族からは「ふくよかでよかったのに」「ジムじゃなくて料理教室に行きなさい」と懇願されました。会社でも「重い病気らしい」と噂になったり（笑）。

でも私は、コンプレックスだった体がどんどん変わることに夢中になっていたので気にしてませんでしたね。

――そして10カ月で日本一に。

安井 痩せたら大会に出るのをやめようくらいに思っていたので、優勝とかは考えてもなかったんですよね。でもトレーニングと一緒に始めたブログを読んでくれる人もじわじわ増えていて、大会の控え室で「安井さんだ」と声をかけられたり。「なんでみんな私のこと知ってるんだろう」と不思議な気分でした。

――当時はトレーニングを発信する女性がまだ少なかったですよね。

安井 そうですね。特に大きくバズったわけではないのですが、一般的に見てもふくよかだった私が、ささみとブロッコリーをひたすら食べてトレーニングをして、日に日に体型が変わっていくことに興味を持ってくれたのかもしれません。

――予想外の日本一だったということですが、何か変化はありましたか？

安井 やっぱり人生が一気に変わった感じはしましたね。それまで自分の体型にずっとコンプレックスを抱えていて、ダイエットもすべて失敗してきました。それが初めて1つのことをやり遂げられたことで、それまで“何をやってもダメな人間だ”と思っていたのに、自分でもやればできることに気がつきました。

「日本人が優勝するには5000年かかる」と言われても

――痩せたらやめようと思っていた世界で、その後は世界大会に挑戦することになりますがどんな心境の変化があったのでしょう。

安井 トレーニングを始めて人生が楽しくなったし、仕事もうまくいくようになって止める選択肢はなかったですね。体ももちろん変わったのですが、それ以上に変化したのが心で、トレーニングを始めてからは「できるかできないかじゃなく、やるかやらないか」だと自分を鼓舞するように変わりました。

――しかし挑んだ世界大会では7年間予選落ちが続きました。

安井 最初に世界大会で外国の選手と並んだ時は体型が違い過ぎてショックを受けて、ステージに立っているのが恥ずかしいくらいの差がありました。「日本人が優勝するにはDNAレベルから鍛えて5000年かかる」と言われました。

――それでも辞めようとは思わなかった？

安井 「日本人がダメなんじゃなくて、私がダメなんじゃないか」と何年も悩んで、辞めた方がいいのかなとずっと考えていました。私が日本代表になれば他の人たちのチャンスを奪ってしまう、私じゃなければ世界で通用するのかな、とか。

――8年目の大会では、3週間前に足の親指を複雑骨折された状態でも出場したんですよね。

安井 ロッカーから25キロのトレーニング器具を落としてしまい、素足に直撃したんです。救急車で運ばれて即手術と言われたんですけど、それだと半年は動けなくなって大会に出られないので、大会前日の夜にブロック注射を打って、痛み止めを飲んで出場した。日本大会をどうにか優勝して、世界大会ではフィットモデルというカテゴリーで優勝できました。コンディションが最悪の年に最高の結果が出たのは、その時の思いを試練の中から色々なことを学んで人として成長する機会を与えられた。支えてくださる皆様への感謝と協議をやらせていただいた喜びです。まさに「怪我の功名」でした。

プロポーションや骨格は変えられない。でもウエストなら

――そして大会挑戦10年目の40歳の時に、ビキニフィットネスというトップカテゴリーでも世界女王に。

安井 5000年かかると言われたけど、10年で勝つことができました。負け続けた10年間、どうしたら世界と戦えるかを研究していました。プロポーションや骨格は変えられない。外国の選手と比べたら顔も大きいし手足も短い。それならメリハリで勝負しようと思い、ウエストを細くすることに集中していました。

365日コルセットをつけて、呼吸もウエストを細くするように常に意識。歩いている時もウエストを引き上げながら歩いたり、起きている間も寝ている時もずっとウエストを意識していました。

――具体的にはどのくらい細くなったんですか？

安井 トレーニングをはじめる前は80センチほどだったのが、だんだん細くなっていって、今は50センチです。「世界で一番細い」と言っていただけるようになりました。

――ウエストって30センチも減るんですね。

安井 私の場合は、太っていた20代はもちろん、トレーニングを始めた30歳よりも、35歳の時よりも、40歳を超えてからの方が細くなっています。年を重ねるとあれができなくなる、これもできなくなると、右肩下がりになりがちじゃないですか。でもトレーニングを始めて、毎年体が進化していくのがわかるんです。

――そうなると、やめ時が難しいです。

安井 実は5年前くらいから、大会に出る時は毎年「今年が最後」と思っていました。去年も世界選手権で優勝したらやめようと思っていたし、今年もこれで最後にしようと思っていた。でも、今年の世界選手権が悔しい結果に終わって「このまま終わっちゃっていいのか」と思って、家族会議で「もう1年やらせてください」とお願いしました。家族は「どうせやるって言うと思ってた」という雰囲気もありましたけどね（笑）。

――11年目に突入するわけですね。

安井 そのつもりです。年齢は「Age is just a number」だと思ってて、ただの数字で、世界選手権が終わった後、全部やりきったなと思ったらいつでも引退していいと思っています。2025年の世界選手権のあとにその先何ができるかを考えたときに、まだ何かできることがある。やりたいことがある、だからチャレンジするという想いが湧いてきました。

というのも、世界選手権に出ると右も左も10代の選手で、決勝ステージの半分以上は2000年台の生まれで私はダントツ最年長です。それでも夫は「10代の子たちと優勝争いをしていること自体がみんなの希望になる」と応援してくれて、それも支えにして今日もトレーニングを続けています。

〈夫を置いて東京に7年間単身赴任、一緒の食事はお正月だけ、でも電話は毎日1時間…フィットネス世界一・安井友梨（42）が語る「不思議な夫婦関係」〉へ続く

（二瓶 仁志）