「お腹がボンと出ていて、脚も太くて、全体的にムチっとしていたんです。だから、小さいころからコンプレックスの塊でした」

【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さん

そう語るのは、ビキニフィットネスの世界で国内10連覇、2024年には世界大会でも優勝した安井友梨さん（42）。

30歳でトレーニングを始めるまでは太っていたという安井さんに大食いの家族、体型へのコンプレックス、ダイエットの挫折など過去の悩みについて話を聞いた。



ビキニフィットネスで世界一に輝いた安井友梨さん。服を着ているとスリムに見えるが… ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

◆◆◆

――安井さんは現在、素晴らしい体型を維持されていますが、子ども時代から運動は得意だったんですか？

安井 それが全然で、走ればクラスで一番遅いような運動音痴の子供でした。何をやってもどんくさくて、小学校で表彰されたのは虫歯ゼロくらい。動物の「ナマケモノ」とずっと言われていました。歩くのは今でもすごく遅くて、友達と歩くと置いていかれちゃうくらいなんです。

「小さいころからコンプレックスの塊でした。家族からは『象みたい』と」

――それは意外です。当時は体型はどうだったのですか？

安井 太ってましたね。お腹がボンと出ていて、脚も太くて、全体的にムチっとしていたので、小さいころからコンプレックスの塊でした。家族からは「象みたい」と言われていて。

――家族の言葉は残りますよね。

安井 育った家が本当によく食べる家族で、家でのご飯はどんぶりでおかわり3杯が当たり前、牛乳もパックに名前を書いて1日1本飲んでいました。食べ放題の焼肉屋でも誰が一番食べられるか勝負していましたし。なので当時は母も体重80キロ、祖母は100キロくらいあって、私も中学生の頃には軽く70キロを超えていました。

――安井さんの173cmの身長でも、70キロ台だと気になるものですか？

安井 身長が高いこともコンプレックスだったんですよ。小柄なかわいい女の子に憧れて羨ましくて、学生時代は、1ミリでも小さく見せるために常に猫背にしていました。家でもビニール袋をかぶってお風呂に入ったり、立ったまま寝たり、身長を縮める努力をして、「なんで私はこんなに大きいんだろう」と悩んでいました。

――周りからの目も気になりましたか？

安井 すごく気になっていましたね。縦も横も大きかったから、自分のことを男の子っぽいと感じて。髪も長くなかったですし。洋服も自分の体型を隠すようなワンピースしか着られなくて、パンツスタイルなんてありえませんでした。

――ダイエットのようなこともしていたんですか？

安井 中学生くらいからはいつもダイエット方法を探していました。リンゴだけ食べたり、こんにゃくだけにしてみたり、あらゆる方法を試しては失敗してリバウンドの繰り返し。お腹が空くと、パンやお菓子に手を出しちゃうんです。その度に「私、何やってんだろう」と悩んでコンプレックスが強化されて、でも一度もうまくいきませんでしたね。

コンビニのシュークリームを買い占め、お昼にドーナツ10個

――運動はしなかったのですか？

安井 身長が高かったので、運動部からの勧誘はありました。一応、中学ではバスケ部、高校ではバレー部に入っていて、背だけは高いので期待されるんですけど、ジャンプ力が全くなかったので活躍はできませんでした。チームメイトにも「身長高いだけだ」っていうのがすぐにバレるんです。食べる量が量だから少し運動してもどんどん体重が増えていくだけでした。

――家庭で植えつけられた食習慣がコンプレックスを上回ってしまった？

安井 食欲に勝てなかったんですよね。高校時代は学校帰りにコンビニのシュークリームを1人で買い占めてましたし、大学時代はお昼にドーナツ10個とか。それなのにダイエットしたい気持ちだけがあってずっと板挟みでした。

――大学だと食生活も自分で決めるようになりますよね。

安井 朝昼晩の三食ぜんぶ食べ放題に行った日もありますね。イタリア料理店で週7日アルバイトをしていたので、まかないでピザを何枚も焼いてもらえたり、カロリーに換算したら大変なことになっていたと思います。イタリア料理にハマって、大学の時にはイタリアに留学して、卒業論文もイタリアの食文化をテーマにしました。一番好きなのはカルボナーラでした。

――留学も体型が変わるような食の誘惑が多そうです。

安井 イタリアとオーストラリアに留学したんですけど、留学先の寮が3食食べ放題なんで、クリームチーズをパンにいっぱい塗って食べてました。帰国するまでに20キロ増えていたので、空港に迎えに来た母と妹にはしばらく気づかれませんでした。「お姉ちゃんだと思わなかった」と、スルーされて。持っていった服も全部着られなくなっていましたね。

「これを逃したら一生太ったままだ」と思ったきっかけ

――大学を出て、証券会社や銀行に勤めはじめても体型はそのままでしたか？

安井 当時は絶対に運動したくないと思っていたんですよね。20代前半に今の夫と付き合い始めたんですが、当時からジムに通ってトレーニングする夫を「変わった人」だと思って見ていました（笑）。

――そんな安井さんが、30歳でビキニフィットネスを始めることに

安井 30歳の時に「これがラストチャンス」「これを逃したら一生太ったままだ」と思うきっかけがあったんです。

〈まったく運動しない“30歳ぽっちゃり女子”が10カ月でフィットネス日本一に!? 安井友梨（42）が選んだ「究極の食生活」と、周囲の意外な反応〉へ続く

（二瓶 仁志）