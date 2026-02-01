〈《日系CA→彫り師》タトゥーに偏見のあった女性（24）が明かす、専業主婦から彫り師になったワケ「『男が稼いで、女は家のこと』という役割が…」〉から続く

小学生の頃から憧れていたキャビンアテンダント（CA）として働いていたMIhoさん（24）。しかし、韓国で出会った有名彫り師の夫との結婚を機に2年で退職し、現在は夫とアメリカ・ニューヨークで生活しながら、自身も彫り師の修業をしている。

Mihoさん

カナダでは「ホームシックで、毎日泣いていた時期も」

――「CAを辞めるのはもったいない」という声はありませんでしたか。

Miho ありました。でも、目標もないままCAを続けるほうが、時間がもったいないと感じていたので、後悔はありませんでした。

――2024年8月、彼と一緒にカナダ・バンクーバーへ移住されたのですよね。

Miho 彼のアメリカのビザがまだ取れていなかったので、まずはワーキングホリデービザが取れるバンクーバーで、1年間同棲生活を始めました。

――バンクーバーでの生活はいかがでしたか。

Miho 初めての同棲だったので、生活習慣の違いで喧嘩することもありました。ホームシックで、毎日泣いていた時期もあって、精神的にかなりつらかったです。

家賃も本当に高くて大変でしたが、お金の部分は全て夫が責任を持ってやってくれていました。アメリカに行くための資金を貯めるために一生懸命働いてくれていましたね。

――その間に、ご結婚されたと。

Miho はい。アメリカに行く前に籍を入れました。両家の顔合わせも韓国で行いましたが、家族同士の雰囲気もとても良かったです。

夫のもとで彫り師をめざすニューヨーク生活

――その後、彼のビザが下りて、ニューヨークでの生活が始まった。

Miho はい。彼はニューヨークのタトゥースタジオで働くことが決まっていたので、私もビザを取得してニューヨーク生活が始まりました。

――Mihoさんご自身が彫り師を目指すようになったのは、どのタイミングだったのでしょうか。

Miho 先ほども言ったようにバンクーバーにいるうちに、「何か手に職をつけたほうがいいな」と思うようになって。夫は有名な彫り師なので、生活に困ることはないと思いますが、その環境が私には少し苦かったんです。

それで、夫のような彫り師になりたいと思って。夫の後押しもあり、家で夫に教えてもらうことになりました。身近に“師匠”がいるのはとてもいい環境だったなと今でも感じています。

――パートナーが有名だからこその、プレッシャーはありませんでしたか。

Miho 夫が有名だから満足、という気持ちはありませんでした。むしろ、私も世界で活躍したいと思いました。「甘く見るな」という声もあると思いますが、きちんと練習すれば技術が上がる世界だと信じています。

夫の名前の後ろにいるだけの存在にはなりたくなくて。自分の名前で勝負したいと思っています。

――具体的には、どんな練習を？

Miho アカデミーのような学校には通わず、家で夫に教えてもらいました。簡単そうに見えても、実際にやると直線一本描くのも難しくて。集中力が切れて、逃げ出したくなる日もありました。

でも、同じ業界にいることで、夫は師匠であり、家族であり、同志でもある。とても良い関係になれたと思います。

「私も絶対に有名になって、夫を超えてやる」

――初めて人の肌に彫った時のことは覚えていますか。

Miho 日本に一時帰国した時、友達に無料で彫らせてもらいました。天使の羽のようなデザインです。とにかく手が震えて、すごく緊張しました。一発勝負なので、怖さもありました。

――彫り師になって、やりがいを感じる瞬間は？

Miho 彫ったあとに喜んでもらえると、本当にやりがいを感じます。夫婦で彫り師なので、休みを調整しやすく、一緒にデートや旅行に行けるのも魅力です。

――パートナーは、アメリカでもかなり有名な彫り師だそうですね。

Miho 先月、ニューヨークで開かれたタトゥーの大会で、ある部門で1位を取りました。歌手のクリス・ブラウンに招待されて、NBA選手やUFC選手にもタトゥーを彫ったこともあります。

――彼から刺激を受けることも多い？

Miho すごくあります。先日、夫のタトゥーを気に入ったお客さんが、1000ドル、日本円で約16万円のチップをくださったんです。断ったのですが、「ぜひ受け取ってほしい」と言われて。その時、「私も絶対に有名になって、夫を超えてやる」と思いました。

――日本とアメリカでは、タトゥー文化の違いも大きいですか。

Miho 全然違います。アメリカでは、彫り師は美容師のような感覚で、社会的な地位も確立されています。料金も日本より高く、お客さんも、クオリティに見合った金額を払う意識があります。

タトゥーを入れていない理由

――Mihoさんご自身は、タトゥーを入れていないそうですね。

Miho はい。入れないと決めているわけではないので、本当に入れたくなったら、入れようと思っています。

――「タトゥーを入れていないと文化を理解できないのでは」という声もあるそうですが。

Miho そういう意見もありますが、お客さん一人ひとりの思いや意味に向き合うことで、彫り師としての自信は持てています。

――彫り師でタトゥーが入っていないのは、珍しい？

Miho 海外では、意外と多いです。先日大会で会った有名なドイツ人の彫り師さんも、「僕は入れていない」と言っていました。

――ご主人は、Mihoさんがタトゥーを入れることについては？

Miho どちらかというと、入れてほしくないみたいです。「彫り師が入れているからって、技術が上がるわけじゃない。興味本位で入れると後悔する」と言われています。

――彫り師になったことについて、ご両親の反応は。

Miho 正式に伝えたわけではなく、Instagramを見て知ったと思います。特に何か言われることはないですが、仕事の話をすると「それ、本当に大丈夫なの？」と心配されることはありますね。でも直接的な反対はされていないです。私は親に反対されたからといって、やめるような性格ではないので（笑）。

――日本に根強いタトゥーへの偏見についてはどう感じますか。

Miho 仕方ない部分もあると思います。でも、どんなタトゥーがあって、どんな思いで彫られているのかを知れば、イメージは少しずつ変わるはずだと思うので、SNSを通じて発信していきたいです。

――CAから彫り師へ。180度違う世界を経験して、今思うことは？

Miho CAの経験は、今も生きています。どちらも一対一の接客なので、コミュニケーション力はすごく役立っています。

――この道を選んで、良かったですか。

Miho はい。彫り師は、お客さん一人ひとりと深く関わる仕事です。海外で彫り師の夫と生活してみて、より広く世界を見られるようになりました。この人生で良かったと、心から思っています。

