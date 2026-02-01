竹野内豊、眉なし・ヤクザ役で別人のような姿に Netflixシリーズ『ガス人間』ビジュアル公開
小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、共演の広瀬すず、林遣都、竹野内豊を含む5人のキャラクタービジュアルが公開された。
【写真】動画配信者を演じる広瀬すず、林遣都も激変 『ガス人間』キャラクタービジュアル
Netflixと東宝が初タッグを組み、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』を完全オリジナルストーリーでリブートする本作。生放送中のTV局で突如起きた、人間が膨らみ爆死するという未曾有の殺人事件。その犯人はガス化した人間―ガス人間だった。そして予告される更なる連続殺人。ガスとして自由自在に動き回るガス人間の正体を、誰ひとり一向に掴むことはできないまま、繰り返し起きる不可解な殺人事件に、日本中が恐怖と好奇心で異様な熱気に包まれていく。
この新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「地獄が呼んでいる」「寄生獣 ‐ザ・グレイ‐」など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、配信シリーズ「ガンニバル」、映画『岬の兄妹』『さがす』で人間の闇と狂気を炙り出し、国内外に衝撃を与え続ける鬼才・片山慎三（監督）。
そして、ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結。ガス人間を追う刑事を小栗旬、記者を蒼井優が演じ、実写作品では実に23年ぶりの共演を果たす。さらに動画配信者役として広瀬すずと林遣都、ヤクザ役として竹野内豊が出演し、前代未聞の化学反応を起こす。
公開されたキャラクタービジュアルには、登場人物5人の姿が収められている。銃を構える小栗、マイクを手にする蒼井、顔にあざのある広瀬とロングヘアの林、そしてヤクザ役の竹野内は、眉毛を剃った別人のような姿を披露している。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、2026年世界独占配信。
【写真】動画配信者を演じる広瀬すず、林遣都も激変 『ガス人間』キャラクタービジュアル
Netflixと東宝が初タッグを組み、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』を完全オリジナルストーリーでリブートする本作。生放送中のTV局で突如起きた、人間が膨らみ爆死するという未曾有の殺人事件。その犯人はガス化した人間―ガス人間だった。そして予告される更なる連続殺人。ガスとして自由自在に動き回るガス人間の正体を、誰ひとり一向に掴むことはできないまま、繰り返し起きる不可解な殺人事件に、日本中が恐怖と好奇心で異様な熱気に包まれていく。
そして、ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結。ガス人間を追う刑事を小栗旬、記者を蒼井優が演じ、実写作品では実に23年ぶりの共演を果たす。さらに動画配信者役として広瀬すずと林遣都、ヤクザ役として竹野内豊が出演し、前代未聞の化学反応を起こす。
公開されたキャラクタービジュアルには、登場人物5人の姿が収められている。銃を構える小栗、マイクを手にする蒼井、顔にあざのある広瀬とロングヘアの林、そしてヤクザ役の竹野内は、眉毛を剃った別人のような姿を披露している。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、2026年世界独占配信。