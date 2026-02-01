昨年9月、10歳から18歳まで児童養護施設で育った過去を公表した、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。生い立ちを明かした動画は600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。

そんなLIONAさんに、生い立ちを公表した理由や、複雑な家庭環境で育った幼少期、父親から受けた虐待などについて、話を聞いた。（全4回の1回目／2回目に続く）



モデル・インフルエンサーのLIONAさん ©細田忠／文藝春秋

「私を理解してもらいやすいと思った」児童養護施設出身と公表した理由

――LIONAさんの現在の活動について教えてください。

LIONAさん（以下、LIONA） モデル、インフルエンサーとして活動をしています。元々は事務員として働いていたんですけど、妊娠を機に退職して、今はモデルとインフルエンサー1本でやっていこうかというところです。

――今、LIONAさんはおいくつですか。

LIONA 今年、22歳になりました。

――出産したのは何歳の時ですか。

LIONA 20歳の時です。出産後に、子どもがいる女性たちがモデルを務める『I LOVE mama』という雑誌にスカウトしていただいて、今は専属としてTikTokやInstagramなどで活動しています。

――Instagramで「児童養護施設出身である」と公表されていたのを拝見しました。どうして生い立ちを公表しようと思ったのですか。

LIONA 一番の理由は、応援してくださる方々に「この人は何者なんだろう」とわかってもらった方が「もっと頑張ってほしい」という気持ちが強くなるというか、私を理解してもらいやすいと思ったからですね。

私自身、施設育ちというのを後ろめたく思っていないんです。だから隠すこともないし、自分のことを話すとなると自然にその話は避けて通れないと思うんです。毎回「親はどういう人なの」といった会話になるのもしんどいし、ああやってオープンにしてしまった方がいいんじゃないかなって。

――話さないことの方が不自然といいますか。

LIONA そうですね。「私も似たような生い立ちなんです」といった反響もすごく多くて。「幸せになって」みたいなコメントもたくさんいただいて「人って温かいわ」と思いましたし、公表して良かったと思っています。

「母にはあと2人の子ども」「父には隠し子が1人」複雑な家族構成

――LIONAさんの生い立ちやご家族について詳しく教えていただけますか。

LIONA 横浜生まれで、日本人の父と、フィリピン人の母、兄と姉、私の5人家族なんですが、家族構成がかなり複雑で。同居している兄と姉は私と両親が同じなんですけど、母には私たち以外に、あと2人の子どもがいるんです。

――お母さんは、子どもを5人生んでいるということですか？

LIONA そうです。なので、父親が違う姉が2人いるんです。そしてさらに、私は会ったことがないのですが、お父さんにも隠し子が1人いて。

――LIONAさんは6人きょうだいの末っ子ということですね。

LIONA そうなります。

「イライラして、ドアを蹴っ飛ばして…」短気な父親と愛情深い母親との生活

――LIONAさんのご両親はどんな人だったのでしょうか。

LIONA お父さんは、私が生まれた時に40代前半くらいだったんですよ。あんまり一緒に出かけた記憶もないですし、家にいてもパソコンの前で仕事をしているか、寝ていることが多かったと思います。

怒りの沸点がすごく低い人で、例えば小学校の時の三者面談に来た時に、呼ばれる順番がちょっと遅かったことにイライラして、ドアを蹴っ飛ばして帰ってしまったこともありました。

――お酒を結構飲む方だったり？

LIONA お酒は一切飲まないんですけど、単純に短気で。

――お仕事は何をされていたのでしょうか。

LIONA 一応社長なんですけど、いわゆる2代目社長なので両親の会社を継いだだけという感じで。

家にいないことが多かったんですけど、あとで知った話によると不倫相手とハワイに行ったりで帰ってこない日が多かったようです。「私たちのことはディズニーランドとかでさえ連れて行ってくれなかったのにな」という感じですけど。

――お母さんはどんな人でしたか。

LIONA お母さんは、お父さんの2、3歳くらい年下だったかな。愛情深いタイプです。子どもたちに直接「I love you」と伝えるみたいな。

――優しかったですか？

LIONA うーん、「優しい」とはちょっと違うような気もします。一緒にたくさん出かけようとはしてくれていました。ただ、お父さんがお母さんや私たちに暴力を振るっていたので、それに逆らえないというか。

「ボコボコに殴られるし、3時間とか正座させられて…」父親が行っていた虐待の中身

――お父さんからはどういった虐待がありましたか。

LIONA 40代前半にできた子なので、末っ子の私のことは孫みたいな感じだったのか、ひどいこともされましたけど、お兄ちゃんやお姉ちゃんほど殴られたわけではなかったと記憶しています。

お母さんやきょうだいは、普通にボコボコに殴られるし、3時間とか正座させられて、その膝の上に掃除機を乗せられたり、携帯も折られたり。あ、スマホも折られてましたね。

――スマホって折れるんですか？

LIONA そうなんですよ。とにかく暴力で支配するみたいな。あとは、精神的な虐待というか。私、勉強が本当にできなくて九九とか覚えられなかったんですけど、トイレに九九の表を貼られて「覚えるまで出てくるな」と言われて、本当に5時間とか出してくれないんです。

――教育熱心、というわけではない？

LIONA 教育熱心は教育熱心かもしれません。ドリルとかを買ってきてやらされたりもしましたけど、あまり勉強ができなくてすごく怒られたり。でも、どちらかというとお父さんは怒りのぶつけ先を探していただけのような気がします。

私、もともとすごく小食であまり食べられなかったんですけど、幼稚園児だった時に、朝食にお兄ちゃんやお姉ちゃんと同じ量を出されるんですよ。

胸やお尻、体を触られる性的な虐待も

――食べきらないと怒られたりしたのでしょうか。

LIONA そうですね。お父さんから「食べきるまで席を立つな」と言われて、食べられないから、夕方までずっと座らされているみたいな。だいたいは小学校から帰ってきたお姉ちゃんが私の代わりにこっそり食べてくれるか、口の中に食べ物を含んでトイレに流したりしていました。

バレるとリセットされて追加で盛られるので、本当にバレないように。そういう経験がトラウマになってしまって、今でもあまり食べられないですし、食べることに楽しさを感じることができないんですよね。

あとは、性的な虐待もありました。

――話せる範囲でいいのですが、どんなことをされていたのですか。

LIONA 胸やお尻とか、体を触られることはありましたね。「それぐらいで済んだ」と言っちゃうとあれですけど。

――それが始まったのはいつ頃ですか。

「透け防止の下着を着けるようになった頃から…」父親からの性的な虐待が始まった時期

LIONA 記憶にないうちから始まったと思うので、多分小さい頃からあったと思います。はっきり覚えているのは、幼女用のブラジャーというか、透け防止の下着を着けるようになった頃から頻度が増したんです。「子どもがこんなの着けてさ」みたいな、茶化すような感じを出しつつ。そんな経験があってか、今も男性に対して苦手意識みたいなものはあります。

――当時のLIONAさんは、お父さんからの虐待に対してどういう風に思っていたのですか。

LIONA 他の家庭を知らなかったので、それが普通だと思っていたんです。だから悩んでもいなかったというか、周りの大人に言おうとも思わなかったんですよね。

私も当時、じっとできないタイプの子どもだったので特別学級で授業を受けていたんです。だから他の子たちと関わることもあんまりなくて、余計に他の子が家でどういう生活をしているか知る由もなかった。

――では、周りの大人はLIONAさんやきょうだいが虐待されていることを知らなかったのでしょうか。

LIONA 知らなかったと思います。多分、お姉ちゃんが児童相談所に保護されて、そのあと私のことを保護するために、学校に児相の人が来たタイミングで知ったんじゃないかと。

「今までに見たことがないくらいにボコボコに…」姉が児童相談所に保護された経緯

――お姉さんはどういった経緯で保護されたのですか。

LIONA その日、お父さんとお母さんが喧嘩というか、お母さんの洗濯のやり方が気にくわないみたいなことで、お父さんがお母さんに対してすっごく怒っていたんです。

それを見かねたお姉ちゃんが「だったら自分でやれよ」という感じで洗濯ボールをお父さんに投げつけたわけです。

――それで、怒りの矛先がお姉さんに？

LIONA そうです。お父さんが、今までに見たことがないくらいにお姉ちゃんをボコボコにしていて。多分それまでは子どもだから、多少は手加減していたんでしょうね。

でも本当に見たことないくらい殴られていて、それでもうお姉ちゃんも「ああ、もうダメだ」みたいになって家を出て行ったのがきっかけです。

最初は3日くらい友達の家に隠れていたそうなんですけど、それはそれで問題になってしまうから、向こうの親が「警察に行きなさい」って言ったんじゃないかな。

――それで、警察に保護されたわけですね。

LIONA そうですね。

