父親からの虐待によって、10歳から18歳まで児童養護施設で育った、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。昨年9月にInstagramで自身の生い立ちを公表すると、600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。

「児相の人が直接小学校に来て…」8歳で児童相談所に保護された経緯

――LIONAさんが児童相談所に保護されることになった時、何歳でしたか。

LIONAさん（以下、LIONA） 保護されたときは、9歳になる年だったのでまだ8歳でした。児童養護施設に入る前に一時保護所にいたのですが、そこに8ヶ月いて。

一時保護で8ヶ月もかかるというのは結構長いんですけど、父親が施設への入所に同意しなくて3回も裁判を起こしたので、なかなか施設の方に動かせなかったらしくて。

最終的に、施設に移ったときは私が小4だったので、10歳くらいだったと思います。お姉ちゃんは4つ上なので中2だったかな。

――児相に保護されることになった経緯について教えてください。

LIONA お姉ちゃんが保護された後に、私を保護するために児相の人が直接小学校に来て。「お姉ちゃんが会いたがっているんだけど」みたいなことを言われて、ついて行ったらもう家に帰れないみたいな感じでした。

保護された直後に「家に帰りたい」と思った理由

――当時はどういった心境だったのですか。

LIONA お姉ちゃんが出て行って、警察に保護されたときは「え、なんでお父さんを怒らせることをするんだろう」という感じでした。自分が虐待されているという考えがなかったから「わざわざ怒らせなきゃいいじゃん」みたいな。

お姉ちゃんが保護されて、お父さんと一緒に警察署に迎えに行ったんですけど、警察から「虐待の疑いがあるので帰せない」と言われて。

その帰り道にお父さんからは「お前はああなるなよ、あいつは間違ってる」と言われていたので、なんでお姉ちゃんはそういうことをしたんだろうと。

自分も保護された直後は「家に帰りたい」という気持ちの方が強かったです。外に出られないし、行動などにもすごく制限が多かったので。

「生活のルールが厳しいので思春期にはしんどかった」8年間過ごした児童養護施設での生活

――一時保護所では、どういう風に過ごしていたのでしょうか。

LIONA 外に出られるのが1日に1時間しかなくて、それも保護所内の園庭のみで。たまに近くの公園に行ける機会もあったんですけど、施設の先生と一緒にみんなで整列してゾロゾロ歩いていくみたいな感じで、時間も決まっているし行く場所も毎回同じで。

2ヶ月に1回だけ「レク」というのがあって、自分を担当してくれている先生と二人でお出かけができるんです。それで映画館に行ったり、ごはんを食べに行ったりできるくらいで、あとはもう毎朝6時に起きてモップがけをして、夜8時半には寝る、みたいな生活でした。

――一時保護所から児童養護施設に移ってからは、どんな生活をしていましたか。

LIONA 10歳から18歳まで8年いたんですけど、生活のルールが厳しいので思春期にはしんどかったですね。門限があるんですけど、破ったらそれなりのペナルティがあるので、結構コソコソしたり（笑）。

――それでもルールは破りたかったのですね。

LIONA そうですね。高校生の時は門限が20時だったんですけど、バイトの時だけは22時くらいに帰っても許されていたんですよ。だから「バイト」と言ってディズニー行って帰ることもありました。

それで「ちゃんと生活のルール守れていないよね」と注意されて、携帯を夜になると毎日先生に預けないといけなくなっちゃって。でも「自分でお小遣いやバイト代をやりくりして携帯代も払っているのに、そこにルールを押し付けられるのが意味わからない！」みたいな感じだったんです、当時は。

「職員さんの愚痴を聞く係もやっていたので…」養護施設の職員や周りの子どもとの関係は？

――ちょっと反抗期。

LIONA そう。だから隠れてもう一個携帯持ってるみたいな（笑）。インスタやLINEのアカウントをそっちにも入れておいて、みたいなことをやって、それもバレて、また怒られて……というような生活をしていました。

――養護施設の職員や周りの子たちとの関係性はどうでしたか。

LIONA 今もそうですけど、子どもたちがすごく私のことを慕ってくれていて。一時期、私がすごいギャルだった時があるんですけど、その時も「プリンセスみたい！」と言ってくれたり（笑）、居心地はとても良かったです。

他の子どもたちと仲がいいからか、職員さんも私のことをパイプ役だと思っていたみたいで「あそことあそこ、何があったの？ 何か知ってる？」という感じで聞き出してきたり。職員さんの愚痴を聞く係もやっていたので、人間関係は良好だったと思います。

――退所後も連絡をしているのでしょうか。

LIONA あ、全然今も連絡を取ってたりします。施設の人たちのことは、今もすごく大事に思っています。

周りから「あいつ施設だからね」と…高校時代に感じた“周囲からの偏見”

――通っていた学校では、LIONAさんが養護施設で暮らしていることは話していたのでしょうか。

LIONA 高校では最初隠してたんですけど、中学の同級生は近隣だから、私が施設に入っていることを知っているんですよ。そうしたら、同じ中学だった女の子の彼氏が私と同じ高校で、みたいなことがあるわけです。

それで、私が高校で付き合っていた当時の彼氏から「なんかさ、聞いちゃったんだけど、自由に出かけられないんでしょ」といきなり言われて。

――噂になってしまったのでしょうか。

LIONA 「あいつ施設だからね」というようなことを言われちゃったらしくて。「中学までは門限が厳しいけど、もう高校生だからある程度、門限も延ばしてもらえるよ」と彼氏に言ったんですけど、「うーん」みたいな。

私が暮らしていた養護施設は高校生のお小遣いが5000円で、1年生の1学期の成績が良かったらアルバイトをさせてもらえるんですけど、悪かったら「勉強に専念しなさい」と言われてバイトができないんですね。だから最初はデートに行ってもお金がないじゃないですか。

高校時代の彼氏から「俺のことを金づるみたいにしてる」と言いふらされ…

――そうですよね。

LIONA お金がなくてタピオカも一緒に飲めないみたいな（笑）。そうすると「じゃあいいよ、俺おごるよ」って言ってくれるんですけど、申し訳ないので断って、でも「一緒に飲みたいから」と結局買ってくれたのを一緒に飲むんですよ。

でも最終的に「あいつ、俺のことを金づるみたいにしてる」と言いふらされてしまったりして。

――偏見というか。

LIONA そうですね。あとは私、ハーフなので名前が独特なんですけど、入学式で私の名前を聞いた男の子たちが「ハーフの子がいるぞ」と言って、教室まで見に来たんですね。

そうしたら、一部の女の子たちがそれをよく思わなかったらしく、話したこともないのに悪口を言われてしまったり色々あって、その学校は転校してしまったんですけど。

――転校した先の高校では穏やかに過ごせたのでしょうか。

LIONA 2個目の高校は超居心地良かったです。みんな「他人に興味ない」みたいな高校だったので。「スマホ、iPhoneじゃなくてアンドロイドなんだ」みたいに持ち物のスペックを見られることもありませんでしたし。だから転校して本当に良かったと思っています。

「父親が大泣きして…」1回だけ行った父親との面会で“まさかの事態”に

――両親は、養護施設に面会に来ることはありましたか。

LIONA ほとんどなかったですね。高校1年生くらいの時にお母さんとは会うようになって、と言っても年に4回くらいなんですけど。父親は1回だけ会いましたね。

――お父さんとの面会はどういった風に行われたのでしょうか。

LIONA 養護施設で会うと自分が暮らしているところがわかっちゃうので、児童相談所で会うことになったんですけど、父親がすごく凝り固まった思考の持ち主なので「俺は児相には行かない、てめえらが来い」みたいになっちゃって。

で、「市役所だったら行ってやってもいい」と言うから市役所の一室をわざわざ予約したのに、またそこでも「行かねえ」とか言い始めて。

――それでどうなったんですか。

LIONA 結局、大勢の人がいるロビーで会うことになったんですけど、父親が大泣きしていて。

「児相に連れて行かれてかわいそうに」父親は“自分は悪くない”というスタンスだった

――それは何泣きなんでしょう。

LIONA 「かわいそうに」みたいな。

――えっ？

LIONA 「ごめんな、児相に連れて行かれてかわいそうに」と。自分は全く悪くないというスタンスですよね。で、大泣きして大声を出すから施設の人にも「お父さんちょっと、ロビーなんで静かにしてくださいね」みたいに言われて「触んじゃねえ」みたいな感じで。

そもそも私は「娘に会えるのになんでそっちが来ないの」というスタンスだし、その様子を見てすごく幻滅しちゃって。「もう会うことないな」とこちらから拒否して終わりました。

――会ったのはそれが最後ですか。

LIONA そのあと私が妊娠して、主人と結婚した時に1回会ったんですけど、やっぱり「自分は悪くない」という感じだったので、もう会わなくていいかなって。

「あの時ごめんね」みたいな一言か、何か言ってくれてたら変わったのかなと思いますけど。連絡先は伝えていますけど、やりとりはしていないです。

