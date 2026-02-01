小学生の頃から憧れていたキャビンアテンダント（CA）として働いていたMIhoさん（24）。しかし、韓国で出会った有名彫り師の夫との結婚を機に2年で退職し、現在は夫とアメリカ・ニューヨークで生活しながら、自身も彫り師の修業をしている。

【衝撃画像】「「とにかく手が震えて…」専業主婦から彫り師になったMihoさんと有名彫り師の夫の写真を全部見る

なぜ、安定したCAというキャリアを手放し、タトゥーの世界へ飛び込んだのか。その大胆なキャリアチェンジの理由を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



Mihoさん

◆◆◆

CAを辞めてパートナーとニューヨークへ…

――Mihoさんは夫と結婚し、現在はニューヨークで彫り師として働いているそうですね。

Miho 昨年の夏、夫がニューヨークのタトゥースタジオで働くことが決まって。それをきっかけに、私もビザを取得して一緒に移住しました。

ニューヨークは本当に物価が高く、特にマンハッタンは家賃も食費も、すべてが桁違いです。最初は正直、「本当に生活していけるのかな」と不安になることもありました。

――華やかなイメージのあるニューヨークですが、現実はかなりシビアなんですね。

Miho そうですね。外食は特別な日だけで、普段はほぼ自炊です。でもありがたいことに、夫の仕事が順調なので、今はなんとかやっています。私はまだ駆け出しですが、彫り師としての練習と勉強を続けています。

――彫り師として働いているMihoさんですが、もともとは、タトゥーに偏見があったそうですね。

Miho ありました。正直、「なんでみんなタトゥーを入れるんだろう？」と思っていましたし、自分が入れたいと思ったことも、一度もありませんでした。

――そこから彫り師を目指すようになるまで、かなり大きな変化ですよね。

Miho 最初は、彫り師になるなんてまったく考えていなかったです。もともとは海外について行って、専業主婦になる予定でした。実際、カナダに住んでいた時期はそういう生活でしたし。

――そこから考えが変わったきっかけは？

Miho カナダで生活しているうちに、「このままでいいのかな」と思うようになって。憧れだったCAを辞めて結婚を選んだけれど、やっぱり自分で何かしたいという気持ちはずっとあって。正直に言えば、お金を稼ぎたかったというのもあります。でもそれ以上に、「男が稼いで、女は家のこと」という役割に自分を当てはめられる感覚が、すごく息苦しかったんです。

――夫婦間の役割分担に違和感があった。

Miho じゃあ、私に何ができるだろうと考えたとき、夫の仕事を一番近くで見ていたので、「彫り師」という選択肢が浮かびました。最初はすごく現実的な理由でしたが、スタジオについて行くうちに、タトゥーが「体をキャンバスにしたアート」だと感じるようになったんです。

今までのイメージが覆されて、職業としてもすごくかっこいいなと思いました。自分が何を大切にしているか、どんなものが好きかを、自由に表現できる仕事なんだな、と。

夢だった航空会社CAに内定…「うれしくて泣きました」

――そもそも、安定したCAという職業を手放すことに、葛藤はありませんでしたか。

Miho もちろん、小学生の頃からの夢だったので、まったく葛藤がなかったわけではありません。CAになるために国際系の学科がある高校を受験し、高校2年生の時には1年間、韓国留学も経験しました。専門学校に進んだのも、「大卒より早くCAになれる」という理由からです。英語もほとんど話せない状態から努力して、韓国語と英語を身につけ、日系の航空会社に就職することができました。

――Mihoさんの就職活動の時期は、ちょうどコロナ禍真っ只中でしたよね。

Miho 私が専門学校に入学した年にコロナ禍が始まって、外資系も国内の航空会社も、ほとんど募集がない状況でした。このまま募集が出ないかもしれないと思い、途中からはホテルなどのサービス業も考えました。

でも、ちょうど1、2社だけ募集が出始めた時期があって。会社を選ぶというよりは、「募集が出たところを受けた」という感覚でした。

――無事に、日系の航空会社に内定が決まったのですね。

Miho はい。2022年に入社しました。卒業前だったので、在学中から働き始めた形です。

内定が決まった時は、本当にうれしくて泣きました。学校の先生も、私がすごく頑張っているのを分かってくれていたので、一緒に泣いて喜んでくれました。専門学校の同級生でも、全員がCAになれるわけではなかったので、なおさらありがたかったです。

1日4本のフライトをこなしたCA時代のハードな日々

――実際にCAとして働き始めて、いかがでしたか。

Miho 人員が少なかったこともあって、仕事はかなり多かったです。最初の頃は、1日に3便、4便飛ぶのが当たり前で、休みもあまり取れない感じでした。

――1日に4便というのは、かなりハードですね。

Miho 国内線では1日4本までと決められているので、ほぼ毎日、上限近くのフライトを飛んでいました。短いフライトを4本飛ぶことになるので、休憩時間もほとんどありません。1便終わったらすぐ次の準備、という感じでした。

朝が早い時は4時起きで、会社が手配してくれたタクシーで空港に向かいます。ステイ（外泊）も週に2、3回ありましたし、休みは「4勤2休」というサイクルでした。土日休みの友達とは予定が合わなくなって、自然とCAの同期と遊ぶことが多くなりましたね。

――フライト中、印象に残っている出来事はありますか。

Miho 一度、お客様に怒鳴られたことがあります。離陸直前でシートベルト着用サインが出ているのに立っている方がいて、「お座りください」と声をかけました。一度で伝わるよう、少し強めに言ったんです。

そうしたら、「なんでそんな言い方すんねん」と怒られて。その後、私が肩を触ったと、会社にクレームを入れられたりして……。その時は先輩が「放っておいていいよ」と助けてくれました。もちろん、そんな経験はその一度だけで、良いお客様もたくさんいらっしゃいましたが。

韓国に暮らす“彫り師”の彼との長距離恋愛

――そして2024年、CAを退職されました。わずか2年での決断ですが、決めた時はどんな気持ちでしたか。

Miho 夫の存在が大きかったんです。彼とは韓国留学時代の同級生で、私がCAを辞める半年前から、日本と韓国で遠距離恋愛をしていました。

高校生の頃、お互いに一目惚れして付き合い、1か月で別れてしまって。1年後に友人たちの卒業祝いで韓国を訪れた時に再会して、そこから連絡を取り合うようになって。

何度か気持ちを伝えたのですが、彼はタトゥーに集中したい時期で、恋愛をする余裕がなかったようで、振られてしまって。それでも諦めきれず、連絡する口実として、彼の誕生日には毎年メッセージを送っていました。

でも、「もう諦めた！」とやっと振り切った頃、彼の仕事が少し落ち着いたタイミングで向こうから連絡が来て、交際が始まりました。

――遠距離恋愛中は、どのくらいの頻度で会っていたのですか。

Miho 1か月に1回くらいですね。私が行くか、彼が来てくれるか。仕事の休みと有給を合わせて、2泊3日で韓国に行っていました。

「仕事を辞めてでもついていく覚悟」だった

――彼もその頃から彫り師として活動していたのですか。

Miho はい。当時から「アメリカで働きたい」という目標があって、ビザの準備を進めていました。

――彼についていくために、CAを辞める決断をされた。

Miho 遠距離がつらくて、「どうせ結婚するなら、早く一緒に住もう」という話になったんです。彼のことが本当に好きだったので、仕事を辞めてでもついていく覚悟がありました。

――彼も結婚には前向きだったのですか。

Miho すごく積極的というわけではなかったですが、お互い結婚する未来が見えていたので、自然と海外で同棲する話になりました。

――ご両親の反応はいかがでしたか。

Miho CAを辞めること自体は反対されませんでしたが、辞めてすぐにカナダへ同棲しに行くと言ったので、「好きな気持ちは分かるけど、もう少し考えたら？」とは言われました。将来を心配してくれていたんだと思います。

――同僚の方たちの反応は？

Miho 驚かれましたが、「お幸せにね」と言ってもらえることが多かったです。送別会も開いてくれて、温かく送り出してくれました。

〈「とにかく手が震えて、怖さもありました」CAをやめて1年後に彫り師に…タトゥーに偏見があった女性が語る、安定した職を手放したワケ〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）