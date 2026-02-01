ABCテレビの東留伽アナウンサー（28）が、31日に自身のインスタグラムを更新。ABCテレビを退社するにあたり、感謝の言葉をつづった。

東アナは「本日で、正義のミカタを卒業し、朝日放送テレビを退社しました。あたたかくお見送りいただき、本当に感謝の思いでいっぱいです」と投稿。この日の、アシスタントを務める「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演。最後の出演でもあった。

「学びあり、笑いありの最高の番組でした！！これからも応援いただけますと幸いです！」と改めて番組に感謝。出演メンバーと一緒に記念撮影した写真なども掲載した。

さらに「昨日はラジオでもたくさんのメッセージをいただき、とても嬉しかったです！これから大変なこともあると思いますが、ここで得られたことを糧に頑張っていこうと思います。本当にお世話になりました！！ありがとうございました！！！」と投稿。決意もつづった。

この投稿には多くのフォロワーからメッセージが届き「東さんの「新しい旅」…心より応援いたします！グッドラック！」「これからも頑張ってください」「どこからでも何からでも、良い風が吹きますように」など、激励の言葉が並んだ。

また、関西テレビ（カンテレ）の橋本和花子アナウンサーからも「ABCアナウンサーとしてのるかさん、本当にお疲れ様でした この先、よりBIGなるかさんが見られることを心から楽しみにしています」との返信が届いていた。