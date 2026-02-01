〈父親に虐待されて10歳で児童養護施設に入所→高校時代の彼氏に「俺を金づるにしてる」と言われ…養護施設出身のモデル（22）が語る、“周囲からの偏見”〉から続く

父親からの虐待によって、10歳から18歳まで児童養護施設で育った、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。昨年9月にInstagramで自身の生い立ちを公表すると、600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。

そんなLIONAさんに、虐待のトラウマや、児童養護施設退所後の不安、施設退所後に就職した職場で受けたパワハラ・セクハラ被害、18歳の時に母親を亡くした時の状況などについて、話を聞いた。



モデル・インフルエンサーのLIONAさん ©細田忠／文藝春秋

「あれは虐待じゃない」父親が一時保護所に対し3度の裁判を起こした

――LIONAさんが保護された際、お父さんは一時保護所に対して裁判を起こしたそうですね。

LIONAさん（以下、LIONA） 細かい時期は分からないんですけど、私が中学2年生になるまでに3回裁判しています。「あれは虐待じゃない」みたいな感じで、自分がしたことに向き合っていないんですよね。結果、裁判では3回とも父親側が負けたらしいです。

――当時、お母さんはどんな反応だったのでしょうか。

LIONA 「離れたくない」という気持ちはあったと思いますけど、「仕方ないよな」という感じだったのと、あとは「警察の人がお姉ちゃんに入れ知恵しなければ良かったのに」というような、事なかれ主義的な考えではありましたね。

私は本当は見られないんですけど、お兄ちゃんが見た裁判記録の内容を教えてくれたんです。裁判の時に、お母さんに対して「どうして父親と別れないのですか」という質問がされたみたいなんですね。「あなたも暴力を受けているはずなのに」と。

「私は夫のことを愛しているので別れません」母親の言葉にショックを受けた

――お母さんはなんと答えたのですか。

LIONA 「それでも私は夫のことを愛しているので別れません」と。それを知ってショックだったのを覚えています。「ああ、自分の保身が優先なんだ」と思って。

――経済的な事情もあったのでしょうか。

LIONA そうなんですかね。父親の何がそんなに良かったのかわからないですけど、それと私たちへの愛を比較した時に「あっ、私たちとの生活よりそっちなんだな」と思いました。

「潜在的に男の人が好きじゃない」父親から受けた虐待の“トラウマ”

――日常生活などで、お父さんからの虐待の影響を感じることなどはありますか。

LIONA 潜在的に男の人が好きじゃないというか、苦手意識みたいなものはずっとありますね。思春期の時は特にひどくて、施設に新しい男性の職員さんが入ってきたりすると、すごくしんどくて。

――LIONAさんにとっては生活スペースなわけですものね。

LIONA あちらは仕事で入ってきているだけなので申し訳ない話ではあるんですけど。当時は子どもだったので「マジで話しかけないで、気持ち悪いから」とか言ってしまって。

好意で握ってくれたおにぎりに対して「いらない！ 捨てといて！」とか言ったり、今思うと本当にひどいことをしたなと……。

――ご自身の性格には何か影響したと思いますか。

LIONA 食べることが好きじゃないのは、きっと幼少期に、食事を残さないようにきつく言われたからだろうなと思います。あとは、結構我慢しがちな方で、思っていることを言わないというか、言わないことの方が楽なので、言わない。

だから我慢ともちょっと違うのかな、特に気負いはしていないんですけど。でも、主人とはちゃんと話し合いをするようにしています。

「本当は美容系の専門学校に行きたかったけど…」児童養護施設退所後の金銭的な不安

――児童養護施設で暮らしていた時、進路について悩みはありましたか。

LIONA ありましたね。やっぱり後ろ盾がない、頼るところがまったくない状態だし、一人で生き抜くことができるのかって。本当は美容系の専門学校に行きたかったんですけど、自分の貯金も限られているし、退所後に受けられる金銭的なサポートもないので現実的に難しくて。

――金銭的な援助は受けられないのですか。

LIONA 18歳で退所する前に、児童養護施設にいる子たちに向けた給付型奨学金はあるんですけど、それも最大30万円で、1回だけなので、継続的に支援が受けられるというわけではないんです。

丸1日学校で勉強をして、そのあと学費と生活費を稼ぐために休みなくアルバイトをするとなると、もともとあまり体もメンタルも強い方ではないので、厳しいなと。

「胸のサイズを聞いてきたり、棒で胸を突いてきたり…」就職後に受けたセクハラ・パワハラ被害

――それで就職を選んだのですね。やはり退所をするのは不安でしたか。

LIONA どちらかと言うと最初は「やったー、やっと施設から出られる」だったんですよ。でもいざ一人暮らしを始めたら、いろんなことが重なって人生で一番くらい病んでしまって。

――何があったのですか。

LIONA 職人系の仕事に就いたのですが、会社でのセクハラとパワハラがひどかったんですね。直属の上司だったんですが、胸のサイズを聞いてきたり、棒で胸を突いてきたり。私と同い年くらいの娘がいると言っていたので、40代くらいだと思うんですけど。

――それは辛いですね。

LIONA 最初は「私が我慢すればいいや」と思うようにしていたんです、仕事を辞めて収入が途絶えるのがとにかく怖くて。

私がコロナに罹って休んでしまったことがあったんですけど、その時に担当していた大きい案件があって。人手不足だったので私一人が担当していたのですが、出社ができないのでそれが進められなかったんです。

そのことに激昂した上司から「お前がバカだからできねえんだろ」みたいなことを言われたり、すごく責められて。

「じゃあ辞表だけ書いてくれる？」会社側の無関心な対応

――それでどうなったんですか。

LIONA 「頑張ってるのになんでだろうな」って自分を責めてしまって、辛くなって。「もう辞めます」と言ってそのまま辞めました。

――会社側は、何か対応をしてくれましたか。

LIONA 直属の上司ではなく事務の人に相談をして辞めたんですけど、無関心というか事なかれ主義というか「じゃあ辞表だけ書いてくれる？」みたいな感じでしたね。上司の方はなんのお咎めもなく、その後も働き続けていたみたいです。

――そのあとは、すぐに別の仕事に就いたのですか。

LIONA そうなんです。生活ができないので急いで探して入ったら、そこも問題のある会社で。横領や金銭的な問題が色々あったんです。

――LIONAさんが病んでいたというのは、その時期ですか。

LIONA そうですね。1社目の会社を辞める少し前なのでまだ社会人1年目だったんですけど、18歳の時にお母さんが亡くなってしまって。お風呂場で、ヒートショックで亡くなったんです。

母からの連絡を無視した2日後に、姉から「ママ、死んじゃったかも」と言われて…

――では、突然だったのでしょうか。

LIONA もともと心臓が悪くてペースメーカーを入れてはいたんですけど、私が施設を退所してから何回か「お金を貸してほしい」と連絡があって。

で、亡くなる数日前にも「お薬を買いたいからお金貸して」と言われていたんですけど、これまでに貸したお金を返してもらえていなかったし、私も生活が厳しかったので連絡を無視してしまったんです。そうしたらその2日後くらいに、お姉ちゃんから「ママ、死んじゃったかも」と言われて。

――それを気にしてしまったのでしょうか。

LIONA 「ああ、あの時お金を渡していたら生きてたのかな」と思ってしまって。そのあたりから、メンタルの調子が崩れてきたというか。

当時、同棲していた彼ともうまく行っていなくて、なんというか、お母さんが亡くなった時に励まそうとしてくれていたのかもしれないけど「ダーツ行こう」「みんなで飲みに行こう」と言ってくるんですよね。

――今じゃないですね。

LIONA そうなんですよ。私が望んでいることと違うことをずっとやっているというか。「あの子とあの子もいるから、俺の女友達もいっぱいいるから」みたいに言うんですけど、私としては「お前に励ましてほしいのに」って。

他にもそういうことがたくさんあって、わかり合おうとしていたんですけど、違う世界にいる人がずっと身近にいるとすごくしんどくなってしまって。

「めっちゃ話しかけてくれるじゃん」19歳の時に職場でパートナーとの出会う

――パワハラやセクハラでの失業と、お母さんが亡くなったことと、元パートナーとのすれ違いが重なってしんどい時期だったのですね。

LIONA その時期は仕事が急に変わったから収入も不安定でしたし、本当にしんどい数ヶ月でした。ちょうどその時期に、今の主人と出会ったんですけど。

――今のパートナーとはどういう風に出会ったのですか。

LIONA 養護施設を退所して、2社目の会社で働いているときに出会いました。主人は別の会社で働いていたのですが、職場は同じだったんですよね。

私が働いている会社の環境が劣悪だったので、当時はすごく尖った感じというか「誰も話しかけてくんなよ」的なオーラを出していたんです。周りとあまり仲良くしたくなくて。

でも、主人がすごく話しかけてくれて。誰とでも仲良くしてくれるような性格なので、本人からするとフラットに話しかけているだけなんですけど、私が勘違いして「めっちゃ話しかけてくれるじゃん」となって。

――「私のこと好きなんじゃないの？」的な。

LIONA そうそう。何度あしらっても話しかけてくれるので「えっ、めげないね。やるじゃん（笑）」みたいになってきて。それで仲良くなってお付き合いをすることになったのが経緯です。それが19歳の時ですね。

（吉川 ばんび）