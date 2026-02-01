日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。

この日は、かまいたちの２人が一茂の「還暦を祝うゲンバ」。一茂は、プライベートでよく遊びに行く東京・銀座の話題に「いや。寂しい時代に生きてるね。俺らはね。十分楽しませてもらってるんだけどね。昔はすごかったよ」と時代の移り変わりを述懐。

つづけて「去年、みのもんたさんが天国へ行ったでしょ。みのさんが一番すごいんじゃないの。お金を使ったら。例えばこういう（出演者、撮影スタッフらの団体の）感じで。『じゃあ。この後銀座行こうか？』って、みんな連れてっちゃうんだよ。銀座のクラブに」と話した。

さらに「毎回、何百万使って。バランタインっていう３０年のウイスキーがあるんだけど、あれをクラッシュアイスで必ずロックで飲んでるっていう方で。１０人ぐらいで乾杯してるから、１人ずつ（ウイスキーを）やるじゃない？１０人ぐらいでロックでやってると、なくなっちゃうんだよ。ボトル１本。そんなことやってる間に、ご自分がもう先にイッキしちゃってるっていう」と、みのさんの豪快すぎるエピソードを明かしていた。