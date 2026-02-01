すぐそこには観光地

市街地を中心に走る路線バスのなかには、車窓から観光を楽しめるような「乗りごたえのある路線」もあります。ここでは首都圏の代表的な路線を三つ紹介します。

【境内に進入】これが「観光気分」になる路線バスです（写真）

神奈川中央交通「11」系統（保土ヶ谷駅東口〜桜木町駅前）

神奈川中央交通の「11」系統は横浜市内を走るバス路線で、JR根岸線の桜木町駅から横須賀線（東海道本線）の保土ケ谷駅東口の間を約50分かけて走っています。桜木町方では、みなとみらい線の上を走るのをはじめ、横浜市営地下鉄ブルーラインの蒔田駅や京急の井土ヶ谷駅といった鉄道の駅を経由することで、これらの駅同士を結ぶ役割も担っています。

また、中華街（バス停名は「中華街入口」）や港の見える丘公園、元町公園といった横浜の観光地も通っています。

横浜は海のイメージもありますが、少し離れると小高い丘があり、地形のアップダウンが厳しい場所もあります。「11」系統は、この小高い丘にある住宅地を走る区間があり、車窓から見える住宅の間から横浜の市街地が一望できる場所が所々にあります。

さらに、元町入口バス停（みなとみらい線元町・中華街駅に相当するバス停）から蒔田駅前間では、大きなバスが狭い道を走る点も見どころです。

この路線は横浜市営バスの路線から移管されたものです。移管後は「山手ライナー」という名前が付いて、「YAMATE LINER」と描かれた茶色とクリーム色のバスが主に使用されていました。茶色とクリーム色のバスの中には「YAMATE LINER」に代わって「KANACHU-BUS」と描かれた車両もあり、他の路線で使用しつつ「11」系統にも使用されています。2025年からバスの置き換えが始まり、新たに赤・橙・黄の３色のカラーリングが採用された中形のバスが順次導入されています。

ちなみに、「11」系統は、保土ケ谷駅東口では7番のりばから、桜木町駅では東側にある1番のりばから発車しています。

東急バス「渋72」（渋谷駅東口〜五反田駅）

東急バスの「渋72」系統はJR山手線の西側の区間にあたる渋谷〜五反田間を結ぶ路線です。山手線だと10分もかからない区間を「渋72」は寄り道をする形で40分ほどかけて走っています。

渋谷から1駅隣の恵比寿までは山手線の東側を走りますが、恵比寿から五反田までの区間は山手線の西側を迂回する形で走っています。沿線は、途中で通る目黒不動尊の境内付近で緑が多いほかは、市街地と道の入り組んだ住宅地です。特に目黒不動尊付近は道が狭いため、中型のバスが使用されています。

目黒不動尊のバス停は境内にあるため、バスがお寺の境内を走り抜けるという珍しい路線です。目黒不動尊のバス停付近はバス以外の自動車の出入りは禁止され、他の道路を迂回するようになっています。

目黒不動尊では毎月28日が縁日で、縁日の日には目黒不動尊の前後で路線を分断して運行する「縁日ダイヤ」に変わります。目黒不動尊を挟んで両隣のバス停となる林試の森入口〜不動尊門前の間はバスが走らず、徒歩で乗り継ぐことになっています。

ちなみに、「渋72」は、渋谷駅東口の53番のりば（渋谷駅と渋谷ヒカリエを結ぶ連絡通路の真下で渋谷ヒカリエ側）から、五反田駅では西口側にある7番のりばから発車しています。

お台場レインボーバス

山手線や東海道新幹線、京急線などが発着する品川駅とお台場を結ぶ路線です。お台場にあるフジテレビや東京ジョイポリスといった大型施設の付近を通り、再び品川駅に戻る形で往復1時間ほどかけて走っています。

また、田町駅東口（田町駅東口のバス停は東京科学大学の南側にある）に寄らない便もあるほか、夕方から夜間を中心に途中の台場一丁目止まりとなる便も設定されています。

どの便も途中、レインボーブリッジで海を渡るのがこの路線の特徴です。レインボーブリッジでは高さを稼ぐため、橋の西側では道路がループを描いて1回転しています。レインボーブリッジからお台場周辺までは新交通システムの「ゆりかもめ」と完全に並行し、レインボーブリッジの付近では「ゆりかもめ」と同じ高さを走っています。

レインボーブリッジは上下二層の構造で、上を首都高速、下を一般道が通っており、橋からは都心部の高層ビル群が見えます。首都高速からは遮蔽物が少なく見通せますが、下層の一般道からは橋の柱や金網があるため見劣りがあります。「ゆりかもめ」もレインボーブリッジを渡りますが、下層の金網の中を走るため、さらに見劣りします。お台場レインボーバスはレインボーブリッジの一般道を通りますが、「ゆりかもめ」よりは景色が良く見えます。

また、レインボーブリッジの周辺は当然ながら交差点がなく、路線バスがずっと走りっぱなしというのも珍しいのかもしれません。

お台場レインボーバスは、kmモビリティサービスが運行を担当しています。この会社は国際自動車グループで、タクシー事業のkmタクシーがよく知られているのかもしれません。お台場レインボーバスの乗車に際しては、交通系ICカードが使えない時期がありましたが、2025年10月から再開しています。

ちなみに、品川駅のバス停は「港南口」と呼ばれる品川駅の東側にあり、駅ビルの南側から発着しています。